Carolina Darias defiende el nuevo contrato de limpieza frente a los recursos de UGT y una empresa de seguridad

El macrocontrato para regularizar la recogida de basuras en Las Palmas de Gran Canaria está pendiente de lo que determine el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. La alcaldesa, Carolina Darias, afirmó este miércoles que defiende la legalidad del mismo frente a los dos recursos interpuestos por el sindicato UGT y una empresa de seguridad y conserjes. La licitación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos asciende a 146.672.133 euros, con una vigencia prevista de ocho años.

UGT argumenta que los pliegos del contrato cuentan con una infrafinanciación estructural. Según el sindicato, han calculado a la baja los costes de personal y no han tenido en cuenta el absentismo real del servicio. Para presupuestar esta partida, que asciende a 8.760.966 euros anuales, han tenido en cuenta un absentismo laboral del 9%, frente al 18,56% que el propio expediente administrativo recoge basándose en datos aportados por la empresa saliente.

Sustitución del personal

El sindicato considera que esta desviación supone "un déficit de cientos de miles de euros anuales durante toda la vigencia del contrato". En este sentido, recalca que los pliegos obligan a la empresa a garantizar el servicio con la sustitución del personal, pero al mismo tiempo, presentan unos cálculos rígidos y cerrados. De ahí que consideren que el presupuesto podría generar pérdidas y no sería adecuado para la ejecución del servicio, según la Ley de Contratos del Sector Público.

El sindicato apunta que la infrafinanciación puede empeorar las condiciones de trabajo y el propio servicio

Además, el sindicato apunta que estas condiciones podrían suponer un "efecto anticompetitivo", al disuadir a empresas solventes y, al mismo tiempo, incentivar ofertas temerarias. Este problema podría generar una sobrecarga de trabajo e imposibilidad de cubrir ausencias, precariedad de las condiciones, que se produzcan más bajas por ese deterioro y un empeoramiento del propio servicio a la ciudadanía.

La solidez de los pliegos

La alcaldesa indicó este miércoles que se han opuesto a los recursos argumentando "la solidez" de los pliegos. "Los ratios con los que nos movemos están en las medias nacionales", apuntó en referencia al presupuesto calculado para los costes de personal. En cuanto al recurso presentado por TSM Servicios Integrales, una empresa de seguridad y conserjes, Darias manifestó su "sorpresa" dado que esta "no es una empresa del sector".

Jimena Delgado augura «un futuro incierto» para un contrato que ha necesitado pasar por «varias vueltas»

La portavoz del PP en el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado, indicó este miércoles en un comunicado que auguraba "un futuro incierto" para el contrato de recogida de residuos sólidos. "Estamos hablando de un contrato que ha necesitado varias vueltas, reajustes y modificaciones plenarias para intentar encajar sus anualidades. Y ahora, antes incluso de adjudicarse, ya nace judicializado y amenazado por recursos”, apuntó la concejala.

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Según la concejala, el servicio de Limpieza vive en un "galimatías administrativo". La portavoz popular recordó que, además de los recursos interpuestos contra los pliegos de este contrato, se han interpuesto otro contra el contrato de emergencia y también contrarios a la implantación de la tasa de basuras, "todo ello mientras los vecinos pagan más, reciben menos y ven sus calles más sucias".