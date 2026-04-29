Chabolas en vez de Metroguagua en Hoya de La Plata: CC denuncia el estado en el que se encuentra el entorno
Coalición Canaria critica que la parcela destinada a la estación de la Metroguagua permanece sin ejecutar y el entorno ha empeorado para los residentes
Coalición Canaria (CC) denunció el estado en el que se encuentra el solar donde está prevista la construcción de la estación de la Metroguagua en Hoya de la Plata. El portavoz del grupo municipal, David Suárez, sostuvo que la parcela destinada para ello permanece "sin ejecutar" y presenta un "escenario de degradación", con instalación de chabolas y falta de mantenimiento.
El edil afirmó que, pese a que la estación fue anunciada como un elemento estratégico para el Cono Sur, el entorno continúa sin mejoras tangibles para el barrio. En su crítica, incluye el mal estado del asfalto, la persistencia de vallado y señalización de obra, así como problemas vinculados a la seguridad y la salubridad en la zona.
Una infraestructura clave para el Cono Sur
Según CC, la estación de Hoya de la Plata no se planteó como una actuación menor dentro del proyecto de la MetroGuagua, sino como una pieza esencial del sistema de movilidad de la capital. La formación política subrayó que en el emplazamiento se proyectaron la terminal sur, cocheras, talleres, aparcamientos y servicios al pasajero, además de la conexión con otras líneas de Guaguas Municipales.
La oposición sostuvo que tras varios años de espera el solar no ha evolucionado y que el entorno ha empeorado para los propios residentes. Entre los argumentos que Suárez expuso figura la existencia de señalización provisional durante un periodo prolongado y la falta de actuaciones de conservación en el área. El portavoz nacionalista resaltó que los vecinos llevan tiempo conviviendo con elementos propios de una obra "sin acabar como vallas, restos de actuaciones y cartelería así como el deterioro del firme".
Tráfico, transporte público y servicios pendientes
La formación política recalcó que se trata de una zona con un flujo elevado de vehículos, ya que por el entorno circulan cada día numerosos turismos y vehículos pesados, además de guaguas que operan en la zona como el acceso al Cono Sur y al complejo medioambiental del Salto del Negro.
El grupo municipal también cuestionó que no se haya mejorado la parada preferente existente en Hoya de la Plata. En concreto, mencionó carencias como la falta de iluminación adecuada y la ausencia de baños para los usuarios.
Petición de revisión del proyecto
Suárez hizo hincapié en los retrasos y problemas de ejecución que ha arrastrado el proyecto de la MetroGuagua desde su concepción. "A los vecinos se les prometió una estación moderna y lo que han recibido es una obra paralizada, un entorno degradado y más problemas de los que tenían antes”, y pidió a las autoridades municipales "paralizar" el proyecto para ordenarlo de nuevo y llevar a cabo una auditoría.
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