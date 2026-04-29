Ni flores ni perfumes: este evento en el Hotel Santa Catalina tiene el regalo que estabas buscando para el Día de la Madre

A pocos días del Día de la Madre, la pregunta vuelve a repetirse: ¿qué regalar que no sea lo de siempre? Este fin de semana la respuesta no está en una tienda cualquiera, sino en una experiencia que mezcla diseño local, ambiente y detalles con significado en Las Palmas de Gran Canaria.

El evento New Style Live aterriza los días 2 y 3 de mayo en el Hotel Santa Catalina con una propuesta clara: convertir la compra en algo más personal, cercano e identitario. Entre las marcas participantes estará L&A Las Palmas, una firma que ha sabido transformar las joyas en pequeños relatos que se llevan puestos. Conocida por sus piezas de acero inoxidable, resistentes, waterproof y pensadas para el día a día, presentará también su colección inspirada en Canarias, donde cada diseño funciona como un homenaje silencioso al origen.

Una de las piezas artísticas de @lya_laspalmas con referencia al nuevo álbum de Quevedo / @lya_laspalmas

Un regalo con identidad canaria

No se trata solo de estética. En cada pieza hay una intención: recordar, conectar, llevar contigo un lugar. Colgantes que dibujan la silueta de las islas, detalles minimalistas que evocan el paisaje, joyas que entienden quienes han crecido mirando al mar.

Una forma de regalar (o regalarse) algo más que un objeto, especialmente en una fecha tan señalada como el Día de la Madre.

Detalles que marcan la diferencia

Durante ambas jornadas, la marca ofrecerá pequeños obsequios como parte de la experiencia: el sábado para las primeras compras y el domingo con un guiño especial quenes se acerquen a su espacio.

Pero más allá de una sola firma, el evento se plantea como un recorrido por el talento local. Marcas emergentes, propuestas gastronómicas y un ambiente cuidado convierten la cita en algo más cercano a un plan de fin de semana que a una simple jornada de compras.

Un escenario único en la capital

El Hotel Santa Catalina, uno de los espacios más icónicos de la ciudad, será el punto de encuentro para esta edición de New Style Live, que busca consolidarse como escaparate del diseño y el emprendimiento local.

Durante los días 2 y 3 de mayo, el recinto abrirá sus puertas a quienes buscan ideas diferentes, regalos con significado o simplemente pasar un rato en un entorno especial.