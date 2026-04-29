El juez acuerda la retirada de pasaporte de Inmaculada Medina por el 'caso Valka'

El magistrado que instruye el caso Valka ha acordado este miércoles la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional a la exconcejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, por su implicación en la presunta trama de corrupción municipal del área de Parques y Jardines.

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital grancanaria, Rafael Passaro Cabrera, ha adoptado esta decisión tras escuchar la declaración de la exedila, que renunció al cargo el pasado mes de noviembre tras la ampliación de la querella.

El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, le atribuye la comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude. Bajo la lupa se encuentran una serie de facturas supuestamente infladas emitidas entre 2015 y 2022 de agua para riego.

Facturas bajo sospecha

Esta pieza separada también investiga a los anteriores responsables del servicio, Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas, al empresario Felipe Guerra como supuesto beneficiado y a su entidad, Guerra Patrimonial.

Habrá ampliación.