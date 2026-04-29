Las Palmas huele a Japón este mayo

Hay experiencias que no sabes que te faltaban hasta que las tienes delante. Ponerse un kimono por primera vez. Ver cómo se prepara una ceremonia del té con la calma y el ritual que eso implica. Probar comida asiática recién hecha mientras alguien te explica qué estás comiendo y por qué sabe así. Descubrir que la caligrafía japonesa tiene algo hipnótico que no esperabas.

Nada de esto requiere ser fan de nada. Solo requiere tener un poco de curiosidad.

El Canarias Manga Festival llega este mayo a Las Palmas de Gran Canaria con tres días de programación al aire libre, y la propuesta es más amplia de lo que su nombre sugiere. Sí, hay manga. Pero hay también una ventana abierta a Asia que cualquier persona puede cruzar sin manual de instrucciones.

Caras conocidas que quizás no conocías

Parte del atractivo de esta edición está en los invitados, y hay una paradoja curiosa en ellos: son personas a las que el público lleva décadas escuchando sin saber quiénes son.

Antonio Esquivias lleva años siendo la voz de personajes de Los Simpson y de la serie Frasier. Luis Posada es quien ha puesto voz a Johnny Depp y a Jim Carrey en España durante gran parte de sus carreras. Neri Hualde fue Sansa Stark durante las ocho temporadas de Juego de Tronos, y el año pasado dio vida a la protagonista de Fallout, uno de los lanzamientos más esperados en el mundo del videojuego.

En el festival están accesibles. Se puede asistir a sus charlas, hacerles preguntas, entender desde dentro cómo funciona una industria que está detrás de casi todo lo que vemos y jugamos, y que pocas veces sale a la luz.

Un recinto para perderse sin prisa

El diseño del festival es parte de la experiencia. Todo ocurre al aire libre, en un espacio pensado para que cada persona encuentre su propio ritmo. No hay un orden obligatorio ni una forma correcta de recorrerlo.

Se puede empezar por el showcooking de cocina asiática, quedarse a la degustación y acabar en un taller de caligrafía. O al revés. O pasar la tarde entera en la zona de videojuegos, una de las más grandes de Canarias, con torneos, tecnología 3D y acceso libre para jugar. Para las familias con hijos jóvenes, el festival recibe también a Mikecrack, el creador de contenido con mayor seguimiento en español entre menores de quince años.

Cada jornada tiene programación propia y diferente. Hay quien va un día y vuelve al siguiente porque ha dejado cosas por ver.

Lo que se lleva quien no esperaba nada

La frase que más se repite entre quienes llegan por primera vez sin ser fans del género es siempre parecida: no esperaba que hubiera tanto para mí.

Eso es, quizás, lo más honesto que se puede decir del Canarias Manga Festival. No es un evento de nicho disfrazado de otra cosa. Es un espacio donde la cultura asiática se vuelve tangible, donde se pueden tener experiencias que en las islas difícilmente se encuentran en otro contexto, y donde la curiosidad es el único requisito de entrada.