Salvar el surf en La Cícer: Quevedo pide ayuda a Canarias y el Estado tras los temporales

La práctica del surf en La Cícer está en peligro. El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, ha solicitado ayuda a Costas del Estado y del Gobierno de Canarias para poder restaurar la playa de Las Canteras tras los últimos temporales. Los temporales continuados del invierno desde octubre, y especialmente la reciente borrasca Therese han alterado la fisonomía del arenal, con una importante pérdida de arena seca y el afloramiento inusual de piedras y callaos que se han acumulado en esta zona "de manera importante", según informan desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Según explican desde Ciudad de Mar, los temporales continuados del invierno han generado la formación de escarpes de hasta 1,5 metros y la aparición de "olas reflectivas" al chocar el mar contra el material grueso acumulado. Estas condiciones están dificultando tanto el baño en la playa como la práctica del surfing, provocando malestar entre las distintas escuelas y surferos que utilizan la playa a diario.

Escritos oficiales a Costas

"Hemos dado traslado urgente tanto a Costas del Gobierno de Canarias como al Estado para que, con los datos técnicos en la mano, se autoricen o ejecuten las medidas de regeneración necesarias si la arena no retorna de forma natural en las próximas semanas", apuntó Quevedo este miércoles tras supervisar la zona acompañado de técnicos municipales y representantes de las escuelas de surf para evaluar los daños.

El Ayuntamiento capitalino ha enviado escritos oficiales tanto a la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias y a la Demarcación de Costas del Estado. En ellos, solicitan una visita técnica urgente, además de una reunión interinstitucional para evaluar y decidir qué actuaciones pueden permitir la recuperación de la playa de cara al verano.

Estado en el que se encuentra la playa de Las Canteras. / Ayuntamiento LPGC

Además, han encargado a la ULPGC una batimetría del fondo marino para determinar su estado tras los temporales. La idea será conocer si la arena se encuentra acumulada en cotas próximas a la superficie de cara a una recuperación natural en los próximos dos meses. Este estudio se hace en el marco del convenio de colaboración ‘Investiga en Las Canteras’.

Ley de Costas

"Nuestra prioridad es la seguridad y el uso sostenible de la playa. Por ello, ya estamos actuando en lo que es competencia municipal", subrayó Quevedo. El edil ha dado instrucciones al servicio de limpieza de playas y litoral y a Cruz Roja para reforzar las medidas de seguridad en la zona de La Cícer con la retirada de restos ajenos al espacio natural -basura traída por el mar, principalmente-, la señalización de rocas de gran tamaño, el suavizado de pendientes y la reducción del escalón para facilitar el acceso seguro.

Conforme a la Ley de Costas, las competencias del Ayuntamiento en esta materia se limitan a la limpieza general y mantenimiento de la playa. Los servicios municipales no pueden retirar callaos naturales, eliminar rocas afloradas, mover material natural de manera relevante, hacer trasvases de arena, alterar el perfil de la playa o ejecutar una regeneración encubierta como si fuera de mantenimiento.