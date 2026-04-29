La ULPGC crea una nueva empresa para restaurar los ecosistemas marinos de Canarias
Durante la última sesión del Consejo de Gobierno de la institución educativa se dio luz verde a la constitución de Pélagos, destinada a la regeneración de hábitats degradados, así como la aprobación del nuevo Máster Universitario en Humanidades Digitales Inteligentes
Una nueva empresa para restaurar los ecosistemas marinos de Canarias y la aprobación del que será el próximo añadido a los estudios de posgrado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC): el Máster Universitario en Humanidades Digitales Inteligentes, previsto para el curso 2027/2028. Estas dos novedades fueron aprobadas este miércoles por el Consejo de Gobierno de la entidad en su última reunión.
Pélagos Blue Restoration es el nombre del proyecto recientemente aprobado: una empresa innovadora que persigue regenerar los hábitats degradados del Archipiélago, recuperar la biodiversidad y contribuir al desarrollo de una economía azul sostenible en Canarias y otras regiones. Así lo explicó al Consejo de Gobierno el vicerrector de Coordinación Institucional, Transferencia y Emprendimiento, Sebastián López.
"Su enfoque combina tecnologías avanzadas, metodologías científicas y soluciones basadas en la naturaleza para escalar y optimizar la restauración marina", contó López. En ese sentido, la empresa apuesta por industrializar la restauración marina mediante la aplicación de viveros móviles para la reproducción de especies clave, la monitorización con drones submarinos y el uso de modelos de teledetección avanzada.
Nueva formación de posgrado
El Máster Universitario en Humanidades Digitales Inteligentes está más cerca de incorporarse a la oferta de postgrado tras la aprobación de su memoria por parte del pleno del Consejo de Gobierno y, anteriormente, del Consejo Social de la ULPGC.
Actualmente, este estudio no se imparte en ninguna universidad pública española y cuenta, según la institución educativa, con el aval de muchas empresas y expertos del ámbito humanístico, por lo que estiman que su oferta contará con gran aceptación. El siguiente paso para su incorporación final es el procedimiento de verificación en las agencias de calidad y en el Gobierno de Canarias.
Seguimiento de actividad docente
Durante la sesión plenaria también se presentó el Plan de actuaciones del Servicio de Inspección de la ULPGC, que detalla algunas de las principales actuaciones programadas, como visitas presenciales a las residencias universitarias y al Servicio de Deportes de la institución educativa. También se realizará seguimiento y control de la actividad académica docente, y se llevarán a cabo acciones preventivas y campañas informativas contra el fraude académico.
Finalmente, se aprobó nombrar a Pedro Saavedra como profesor emérito de la ULPGC y ampliar la condición al profesor Antonio Núñez, así como la renovación de la concesión de profesor honorífico a Pedro Susial.
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