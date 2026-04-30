120 proyectos para cambiar cómo funciona el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria presentó este jueves la estrategia ‘Horizonte Digital LPGC 2030’, la herramienta municipal con la que el Consistorio prevé la transformación digital de la ciudad y de la administración pública para el periodo 2026-2030 y que cuenta con una inversión de 52 millones de euros.

La hoja de ruta fue validada en la Junta de Gobierno y presentada por la alcaldesa, Carolina Darias, junto al concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, y el coordinador general de Modernización, Roberto Moreno.

Darias recordó que la Agenda Digital Municipal 2021-2025 concluyó con la ejecución de 97 proyectos y una inversión de 21 millones de euros, lo que permitió ordenar y priorizar iniciativas de digitalización con un enfoque transversal.

Siete ejes y 37 objetivos de ciudad

La estrategia ‘Horizonte Digital LPGC 2030’ se estructura en siete ejes estratégicos y 37 objetivos de ciudad, alineados con el mapa aprobado en octubre de 2025.

Entre los ámbitos contemplados figuran la administración digital y la relación con la ciudadanía, la gobernanza del dato, la inteligencia municipal, las infraestructuras, la ciberseguridad, la cultura digital, así como la innovación pública y la participación, los servicios urbanos inteligentes, la inclusión y la cohesión social.

El plan recoge 120 proyectos con impacto en la gestión pública y en la atención a la ciudadanía. Entre las prioridades señaladas por Francisco Hernández Spínola figuran una administración digital orientada a las personas, la gobernanza del dato para mejorar la toma de decisiones y la inclusión y cohesión social y territorial.

Además, destacó que los ámbitos de la ciudad y los servicios urbanos inteligentes concentran 48 iniciativas. La planificación municipal prevé una evolución progresiva de la inversión que alcance su mayor volumen en 2028, con más de 12,2 millones de euros.

Proceso participativo

Durante la presentación de la estrategia digital, destacaron que el documento fue elaborado mediante un proceso participativo con 105 interlocutores internos de 20 áreas municipales, además de organismos autónomos y entidades públicas.

En la parte externa, se constituyó una comisión temática con 22 entidades representativas del ámbito académico, económico y social, de las que se recibieron 57 propuestas, incorporándose 16 al texto final.