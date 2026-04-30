Asfaltado en Guanarteme: estos son los cortes de tráfico durante el fin de semana
Los trabajos se centrarán en Guanarteme durante la noche del domingo 3 de mayo para minimizar las molestias a los vecinos y conductores de la zona
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa con los trabajos de repavimentación de calzadas en Guanarteme con una nueva intervención programada el próximo domingo 3 de mayo que se desarrollarán entre las 22:00 y las 06:00 horas para minimizar su impacto en la movilidad. Las labores conllevarán cortes de tráfico puntuales en las vías afectadas, estableciéndose itinerarios alternativos para garantizar el acceso a viviendas y garajes.
La intervención comenzará en la calle Castillejos y continuarán de forma progresiva por distintas vías de la zona, incluyendo la avenida Mesa y López —en el tramo comprendido entre Costa Rica y Fernando Guanarteme—, así como las calles Espartero, Perú, Vergara y Puerto Rico, en función del avance de la obra.
El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, destacó que la mejora del firme se lleva a cabo compatibilizando los trabajos con la actividad diaria del barrio, "priorizando la seguridad y reduciendo las molestias a vecinos y conductores”.
Más de 100 calles
Las actuaciones forman parte del proyecto de repavimentación que el Ayuntamiento desarrolla en Guanarteme y que tiene lugar en una veintena de calles para renovar el pavimento tras años sin actuaciones integrales. Una intervención que se integra en un proyecto más amplio y que incluye trabajos en Escaleritas y Alcaravaneras, con una inversión global de 2,89 millones de euros.
El Plan de Asfaltado 2024–2031 permitirá actuar en 474 calles del municipio, con una inversión de 40 millones de euros. Hasta el momento, el Consistorio está renovando el firme en más de un centenar de calles en distintos distritos y prevé extenderlo a todos los barrios de la ciudad.
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