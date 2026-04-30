Corea toma la plaza de Canarias para celebrar los 60 años de la llegada de su primer barco pesquero al Puerto de Las Palmas

El lugar donde el Puerto de Las Palmas y la ciudad confluyen, la plaza de Canarias, se convertirá el 9 de mayo en una pequeña Corea gracias al Gran Fest, un evento organizado por el Consulado de la República de Corea en Las Palmas con la colaboración de la Autoridad Portuaria, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento capitalino para conmemorar el 60 aniversario de la llegada del primer barco de la flota de ese país al Puerto de Las Palmas.

El nuevo cónsul de Asuntos Marítimos y Pesca, Doyeon Kim, que llegó a Gran Canaria hace seis meses, explicó que «este evento no es solo una celebración, sino una ocasión significativa para conmemorar 60 años de historia compartida, amistad y cooperación entre Corea y Canarias», una relación que comenzó en 1966 con la llegada del Ganghwa 601.

Una jornada abierta a la ciudadanía

El Gran Fest, que se desarrollará entre las 13.00 y las 20.00 horas, pretende ser un «festival abierto a la participación y disfrute de toda la ciudadanía», añadió el diplomático, y además de la coreana habrá representaciones artísticas en las que se fusionen las dos culturas. Sin embargo, la jornada comenzará un poco antes en el Cementerio de San Lázaro con la tradicional ofrenda floral ante el mausoleo donde se encuentran los nichos de los marineros fallecidos y cuyos restos no han sido repatriados aún.

El evento, que contará con la presencia del embajador de Corea en España, Lim Soosuk, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, entre otros representantes, girará en torno a la cultura y la gastronomía de este país asiático, con la historia de la flota pesquera coreana en el Puerto de Las Palmas como hilo conductor.

El cónsul de Asuntos Marítimos y Pesca, Doyeon Kim, presenta el programa del Gran Fest / Andrés Cruz

Música, danza y cultura popular

Tras el acto inaugural, el vencedor del K-Pop World Festival en Canarias interpretará una canción conmemorativa compuesta por el DJ Dave Jeon, un coreano de segunda generación en las islas.

A continuación se desarrollará un amplio programa de actividades como la actuación de un grupo de música tradicional canaria, un concierto de gayageum, un instrumento coreano similar a una guitarra que será tocado por Gran Dong, una intérprete que reside en Madrid y participó en la grabación de la banda sonora de la película Umma. Junto a ella estará el guitarrista de Ingenio José María Rodríguez. También habrá un espectáculo de danza de máscaras Talchum, que aborda con el movimiento y humor temas sociales, y una sesión de narración oral con Orlando Santana, que compartirá cuentos coreanos.

Asimismo, el Gran Fest contempla la celebración de tres concursos, uno de K-Pop, uno de Cosplay y otro de K-Dance, y una fiesta con Dave Jeon antes de la entrega de los premios y el cierre de la jornada.

Cocina, talleres y memoria fotográfica

Por otro lado, están previstas dos exhibiciones de cocina, a las 14.20 horas y a las 15.30 horas, a cargo de cocineros de varios restaurantes coreanos que utilizarán como base para sus propuestas gastronómicas productos del mar. También habrá un taller de Minhwa, la pintura tradicional coreana que se conoce como ‘la pintura del pueblo’. Kim Kyoung Bok será la encargada de enseñar a usar esta técnica sobre abanicos.

Doyeon Kim, cónsul de Asuntos Marítimos y Pesca de Corea en Las Palmas. / Andrés Cruz

Otros atractivos del Gran Fest son la posibilidad de adquirir productos del mar de Corea y recorrer los 60 años de historia de la comunidad coreana en Canarias a través de una exposición fotográfica, participar en un club de K-Drama y fotografiarse con la vestimenta hanbok, la ropa tradicional de ese país.

El Greetingman como símbolo

«Este festival busca poner en valor ese legado histórico y abrir una nueva etapa de cooperación para los próximos 60 años», apuntó Doyeon Kim, que destacó la simbología de que esta conmemoración se realice en el mismo lugar donde se ubica el Greetingman, la escultura que refleja la «amistad, gratitud, mutua comprensión y colaboración» entre Corea y Canarias.

La ubicación también responde a la voluntad de «potenciar la proyección internacional de los productos K-fish» aprovechando la cercanía del muelle de cruceros, aunque ese día no se espera —por ahora— la llegada de ninguno de estos barcos. «Mediante demostraciones culinarias, degustaciones y ventas de productos queremos dar a conocer la excelencia de los productos pesqueros coreanos y la gastronomía», apostilló.

Un destino elegido

El de cónsul de Asuntos Marítimos y Pesca es un cargo que suele renovarse periódicamente en Canarias y fue el propio Doyeon Kim quien solicitó expresamente ser destinado a Gran Canaria, según explicó. Cuando llegó, lo que más le sorprendió fue el clima «y, en especial, la amabilidad de los canarios, que me impactó».

En Corea trabajaba en el Ministerio de Asuntos Marítimos, concretamente en el departamento de Pesca de Altura, por lo que «conocía la historia de la flota coreana en Canarias» y la importancia que tuvo para el archipiélago y para su país. En aquel entonces, recordó, había en las islas hasta 250 barcos que usaban La Luz como puerto base y una comunidad de entre 10.000 y 15.000 compatriotas, que entre 1966 y 1987 contribuyeron al desarrollo económico y la modernización de Corea.

De la memoria pesquera al turismo

Ahora, desde hace una década, ya no hay barcos coreanos en el recinto portuario de Las Palmas de Gran Canaria y solo quedan unas 800 personas, la mayoría de segunda y tercera generación. La añoranza de esa época ha propiciado el nacimiento de un proyecto para atraer a turistas de este país a las islas y convertir Gran Canaria en el lugar donde los coreanos quieran pasar sus años de jubilación.