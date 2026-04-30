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Cortes de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria por las obras de Belén María el lunes, 4 de mayo

Los trabajos provocan cortes puntuales de tráfico en la Avenida Marítima entre las 10:00 y las 12:30 horas, afectando al carril derecho sentido sur

Obras en Belén María, La Isleta.

Obras en Belén María, La Isleta. / José Carlos Guerra

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Obras Públicas informa de afecciones al tráfico este próximo lunes 4 de mayo en el entorno de la glorieta de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo del desarrollo de las obras de soterramiento de la Avenida Marítima y mejora de los enlaces Belén María–Torre Las Palmas.

Los trabajos afectarán a la circulación este próximo 4 de mayo, de forma puntual, en horario de 10:00 a 12:30 horas, procediendo al cierre del carril derecho de la calzada sentido sur de la Avenida Marítima GC-1/AM, en los 200 metros más próximos a la glorieta de Belén María, sin que se produzcan cierres totales de la circulación.

Así quedará Belén María tras el soterramiento

Así quedará Belén María tras el soterramiento

La Provincia

Esta actuación provocará el cierre puntual en dicha franja horaria de la calle D. José Guerra Navarro (acceso al centro de salud de El Puerto desde la GC-1), por lo que los vehículos de emergencias deberán acceder desde la calle Juan Rejón.

Retrasos

La Consejería lamenta las molestias que estos trabajos puedan ocasionar y recomienda a los conductores programar sus desplazamientos teniendo en cuenta estas afecciones provisionales, así como extremar la precaución.

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La obra tiene el objetivo de mejorar la movilidad en esta zona tan transitada de la capital a través de una vía soterrada. En concreto, será un carril por cada sentido de la circulación con arcenes y aceras. El inicio de las obras se vio comprometido por el descubrimiento de restos hidrocarburos que podrían proceder de las antiguas industrias. Los trabajos fueron paralizados durante cinco meses para llevar a cabo un estudio del subsuelo. La colocación de la primera piedra tuvo lugar en julio de 2024 y contaba con un plazo de 29 meses, por lo que tendría que finalizar en diciembre de este año, sin embargo, todo apunta que no se podrá llegar a la fecha.

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