La jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria recurre el acuerdo municipal sobre los horarios de los agentes

La instrucción general de horarios de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, presentada por el Ayuntamiento como una reorganización destinada a mejorar el servicio ciudadano y la conciliación de los agentes, ha entrado en una nueva fase de conflicto. La jefa del cuerpo, Carmen Delia Martín Mederos, ha interpuesto una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar una resolución aprobada a finales del año pasado por la dirección general de Recursos Humanos y que afectaba al periodo 2026-2029. El acuerdo, publicado en diciembre, fue defendido por el equipo de gobierno como fruto de un “diálogo constante” entre las partes.

La actuación judicial de la máxima responable de la Policía Local ha generado sorpresa y malestar en el ámbito sindical. El delegado de Csif, Javier Pascua, evidencia "la falta de sintonía existente entre la administración, las secciones sindicales y la jefa del cuerpo".

Desde este sindicato sostienen que la instrucción horaria nació de un consenso entre la Administración y las organizaciones sindicales, por lo que la impugnación ha sido recibida como “un jarro de agua fría” entre la representación de la plantilla.

La impugnación ha sido recibida como un jarro de agua fría Javier Pascua — Delegado de Csif

"No tiene precedente"

Del mismo modo se pronuncia el sindicato Uspb. Su portavoz, Víctor García, avanzó que la agrupación sindical se ha personado en la causa. "El que una jefa de la Policía Local se dedique a hacer reclamaciones sobre temas aprobados en una negociación colectiva no tiene precedente”. La organización espera que la responsable del cuerpo "acabe retirando la demanda”.

Defendieron, además, que la negociación alcanzada con la administración municipal “es un buen acuerdo” y no entienden "con qué legitimidad” la responsable de la Policía Local ha interpuesto la demanda.

En opinión del líder sindical, y a falta de conocer aún el contenido íntegro del documento, la reacción de Martín Mederos obedece a que “la escala superior y la Jefatura quedan excluidas de la instrucción horaria, los cuales se negociarán de forma individualizada”. Esta lectura sitúa el foco no solo en el contenido del acuerdo, sino también en el encaje de los mandos superiores dentro del nuevo marco organizativo.

Desde el Ayuntamiento subrayaron que las dudas y las posibles interpretaciones, tanto de los sindicatos como de la jefatura de Policía Local, "se van a tratar donde corresponde, en la mesa de seguimiento". Añadieron que el marco general "no está en cuestión" por ninguna de las partes y que se trata de "cosas puntuales" sobre la organización de algunas unidades o la forma en la que se disfrutan algunas compensaciones, aunque no respondieron sobre los motivos de la jefa policial para presentar la demanda.

Desde el Consistorio subrayan que las dudas sobre la instrucción horaria se van a tratar en la mesa de seguimiento

Un acuerdo "fruto del diálogo constante"

La relevancia del conflicto radica en la defensa pública que el Ayuntamiento realizó de la nueva organización horaria como un acuerdo para modernizar el servicio. La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, afirmó en diciembre de 2025 que el consenso era fruto del “diálogo constante” y de la colaboración con los representantes legales de los trabajadores. En la misma línea, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, vinculó la reorganización con una mayor capacidad de respuesta "ante las necesidades de una gran ciudad" y con una mejora del servicio a la ciudadanía.

La instrucción, según los representantes sindicales, también se presentó como una medida orientada a optimizar los recursos técnicos de la plantilla para atender la seguridad ciudadana y el tráfico, al tiempo que debía favorecer la conciliación familiar de los agentes y el derecho a la desconexión.

Solicitud de cese

Desde Csif recordaron que este episodio no se produce en un clima laboral pacífico. El sindicato resaltó que el pasado mes de enero todas las secciones sindicales con representación en la Policía Local solicitaron el "cese inmediato" de Carmen Delia Martín Mederos, alegando “pérdida manifiesta de confianza, gestión negligente de los recursos humanos y materiales” y una aplicación “irregular, arbitraria y discriminatoria” de acuerdos de productividad. En cambio, desde el Consistorio respaldaron en su momento su gestión.

La judicialización de la instrucción horaria se suma a otro tema de fricción, los pagos pendientes. Los sindicatos subrayaron que la Administración municipal aún "no ha cumplido con el acuerdo de productividad por eventos", que debían corregir los retrasos en el abono de las horas extra que se acumulan desde septiembre de 2024, por lo que ya han pedido a los trabajadores que no se presenten de forma voluntaria a los turnos de la visita del papa.