Luz verde urbanística a la reforma del Estadio de Gran Canaria

El proyecto de ampliación y reforma integral del Estadio de Gran Canaria ha recibido el visto bueno urbanístico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La Dirección General de Edificación y Actividades ha declarado que la actuación se ajusta al planeamiento vigente, un trámite necesario para avanzar en la transformación del recinto de Siete Palmas de cara a su papel como sede del Mundial de fútbol de 2030.

La resolución municipal avala la adecuación del proyecto, promovido por el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, a la normativa urbanística aplicable. El expediente se inició el pasado 10 de marzo, con la solicitud del informe sobre la compatibilidad de la actuación con el planeamiento en vigor, y se completó tras la entrega de documentación técnica adicional.

La intervención supondrá una remodelación profunda del estadio, que pasará de los 32.418 espectadores actuales a una capacidad aproximada de 41.854. Para ello, se reconfigurarán los graderíos y se optimizarán los espacios interiores, con el objetivo de adaptar la instalación a los estándares exigidos por la FIFA para la cita mundialista.

Uno de los elementos más destacados del proyecto será la nueva cubierta, diseñada con una estructura ligera tipo "rueda de bicicleta", basada en sistemas de cables. Esta solución permitirá mejorar la protección de las gradas, agilizar la construcción y renovar la imagen arquitectónica del recinto. La fachada incorporará además un patrón inspirado en las pintaderas canarias, como guiño a la identidad cultural de la isla.

Las obras se ejecutarán por fases para permitir que el estadio mantenga parte de su actividad durante la intervención. El proyecto también incluye una reorganización de los aparcamientos, con 597 plazas previstas —ampliables hasta 623— y conexión funcional con una zona colindante de al menos 3.500 plazas para grandes eventos.

La reforma busca convertir el Estadio de Gran Canaria en un espacio multifuncional, con actividad más allá de los días de partido. Entre los nuevos usos previstos figuran un Sports Innovation Hub, un ágora formativa y digital, un museo, un restaurante y áreas destinadas a actividades culturales, institucionales y económicas.

El proyecto incorpora asimismo medidas de sostenibilidad y eficiencia energética, con sistemas basados en energía solar fotovoltaica y térmica, aerotermia y geotermia. Según la resolución municipal, la actuación no modifica de forma sustancial el uso del suelo y se encuadra dentro del Sistema General SG-13.