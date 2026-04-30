Nueva cara para el Barranquillo Don Zoilo: limpieza y poda en una actuación integral para el barrio

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desembarca en el Barranquillo Don Zoilo con una actuación conjunta de los servicios de Limpieza y Parques y Jardines con la que se cierra la sexta fase de esta iniciativa que nació en 2023 para dar respuesta a las necesidades de mantenimiento intensivo de algunas áreas de la capital.

Barrido, retirada de basuras, baldeo, desinfección de papeleas y contenedores, poda, deshierbe o plantación, son algunas de las acciones que se realizan en las intervenciones coordinadas que Limpieza y Parques y Jardines han llevado a barrios de todos los distritos como Alcaravaneras, Ladera Alta, Las Coloradas, Las Chumberas o El Batán.

Cuidado integral

Al Barranquillo Don Zoilo se han desplazado Gemma Martínez Soliño, concejala de Parques y Jardines, y Héctor Alemán, responsable de Higiene Urbana. "A las labores habituales de mantenimiento a veces hay que meterles una marcha más y que los barrios vean sus espacios atendidos de forma integral. Esa es la clave de la iniciativa que tan buenos resultados nos está dando con vecinos y vecinas, que nos ayudan a mantener los entornos cuidados y la ciudad más verde y viva", destacó Martínez Soliño.

Por su parte, el concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, ha señalado que siguen "avanzando en la recta final de esta sexta fase de actuaciones conjuntas entre los servicios de Limpieza y Parques y Jardines, unas intervenciones especiales que complementan el trabajo ordinario de ambos servicios y que nos permiten seguir mejorando y cuidando todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria”.

Esta sexta fase del programa de actuaciones conjuntas finaliza en el Barranquillo Don Zoilo tras su paso por Santa Catalina, La Paterna, Casablanca I y Almatriche. Desde el comienzo de la iniciativa, en 2023, se han retirado más de 45 toneladas de residuos sólidos y 300 toneladas de restos vegetales, procedentes de poda, desbroce y deshierbe, y se han renaturalizado los entornos con más de 1.000 nuevas plantaciones. Además, el servicio de Limpieza a utilizado más de 8,2 millones de litros de agua y 865 litros de productos desinfectantes en las labores de baldeo y desinfección.