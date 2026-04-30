Nuevo impulso para San Cristóbal: Las Palmas de Gran Canaria destina 820.075 euros para acondicionar su playa
La actuación, cofinanciada con cargo al Fdcan, cuenta con un presupuesto superior a los 820.000 euros para la reordenación integral donde se prioriza el uso peatonal, la renaturalización del entorno y la mejora de la conexión entre la playa y el barrio
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento y mejora del entorno de la playa de La Puntilla, en el barrio de San Cristóbal, en el distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira, con un presupuesto de 820.075,04 euros cofinanciada con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Esta obra quedó desierta en 2024, por lo que el Consistorio ha incrementado su presupuesto en 221.298 euros para atraer mejor a las empresas.
La actuación, promovida por la Concejalía de Ciudad de Mar, que dirige el concejal Pedro Quevedo, y desarrollada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, que dirige el concejal Mauricio Roque, permitirá transformar este espacio litoral para mejorar su accesibilidad, funcionalidad y calidad urbana.
En este sentido, Roque señaló que “esta actuación permite avanzar en la mejora de los espacios públicos del litoral desde una perspectiva integradora, dando prioridad a la accesibilidad universal, la calidad del diseño urbano y la adaptación al entorno”.
Un espacio singular y muy atractivo
El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, recordó que el barrio de San Cristóbal es un espacio singular, muy atractivo y una referencia del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria. “Este tipo de actuación es muy necesaria para mejorar, no solo el acceso y la movilidad, sino también el uso seguro y sostenible de su espacio playero.
La Puntilla es una cala muy querida, con personalidad, diferente al resto de playas de la capital y que tiene un valor añadido muy importante, su vinculación con el carácter marinero y con la pesca artesanal del barrio. Es una gran noticia englobada en la estrategia Ciudad de Mar del Ayuntamiento”.
Repavimentación de la calle Estribor
El ámbito de intervención, con una superficie de 1.810 metros cuadrados, se sitúa en el entorno de la playa de La Puntilla, entre la calle Estribor, el puerto de San Cristóbal y el paseo Popa. El proyecto plantea una reordenación integral que prioriza el uso peatonal, la renaturalización del entorno y la mejora de la conexión entre la playa y el barrio.
Entre las principales actuaciones se encuentra la repavimentación de la calle Estribor en plataforma única, como prolongación del paseo de San Cristóbal, con acceso restringido a vehículos y garantizando el paso de servicios de emergencia y mantenimiento. Asimismo, se habilitarán nuevos accesos a la playa mediante rampas y escaleras adaptadas, cumpliendo la normativa vigente en materia de accesibilidad.
Pérgolas para generar sombra
El proyecto incorpora además nuevas zonas de estancia y solárium, con mobiliario urbano de gran formato, pérgolas para generar sombra y vegetación adaptada al entorno costero. También se instalarán módulos prefabricados de aseos accesibles, duchas y lavapiés, mejorando los servicios disponibles para las personas usuarias.
La intervención contempla igualmente el acondicionamiento de los últimos tramos de acceso a la arena mediante materiales ligeros y desmontables, en cumplimiento de la normativa de Costas, así como la implantación de un sistema de iluminación que minimiza la contaminación lumínica y protege el cielo nocturno.
Esta actuación se ha diseñado teniendo en cuenta la futura reordenación del frente marítimo de San Cristóbal, lo que ha llevado a plantear soluciones flexibles y adaptables que permitan su integración en desarrollos posteriores, mejorando desde ahora el contacto entre la playa y su entorno urbano.
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