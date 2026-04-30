El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria donde comer menú del día por 17 euros: cocina canaria y casera

En pleno corazón de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, se encuentra uno de esos locales que sigues apostando por la cocina canaria a buen precio. Se trata de Bodegón Lagunetas, un restaurante que ofrece diferentes opciones para satisfacer el paladar de todos sus clientes.

Los creadores de contenido @descubreconc han comenzado la búsqueda del mejor menú de Gran Canaria en el establecimiento. "Estamos buscando el mejor menú de la isla", comentan.

Cocina canaria y platos de siempre

Uno de los reclamos del local es su menú del día que por 17 euros incluye primero, segundo, pan, postre o café. En su vista, los tiktokers se decantaron por el potaje de berros y el salmorejo casero como primer plato. "Este día hacía frío y el potaje de berros entraba solo", afirman.

A continuación, probaron el pescado a la plancha acompañado de papas y tomate donde como guarnición "el toque del limón no puede faltar" y el muslo de pollo a la naranja con papas. "Nosotros la verdad que nos quedamos con el pescado", avisan.

Los creadores de contenido se decantaron por el postre y disfrutaron del arroz con leche y la mousse de frutos rojos.

Un clásico en la capital

El local cuenta con dos terrazas en calles peatonales donde disfrutan tanto vecinos como visitantes. Además del menú, también ofrece tapas y platos típicos tanto de la gastronomía local como nacional. Un lugar para disfrutar de los sabores de siempre en la capital grancanaria.

Horario y ubicación

Bodegón Lagunetas se encuentra en pleno barrio de Triana, en la calle Constantino, 16. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus platos de la gastronomía canaria tradicional.

Abre lunes de 8:00 a 17:00 horas, mientras que martes miércoles y jueves amplía su horario hasta las 23:00 horas y viernes lo hace hasta las 00:00 horas. Sin embargo, los sábados vuelve a reducir su horario y ofrece servicio de 9:00 a 17:00 horas. Domingo el restaurante permanece cerrado por descanso del personal.