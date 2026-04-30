El 84% de los titulados en la ULPGC consigue empleo en los dos primeros años después de graduarse
Los alumnos de Ciencias de la Salud presentan la tasa de inserción laboral más alta, con un 99%. A continuación se sitúan los titulados en Ingeniería y Arquitectura, con un 97%. Les siguen los graduados en Ciencias Sociales y Jurídicas, que alcanzan un 94%, después los de Ciencias con un 93%, y finalmente los de Artes y Humanidades, con un 87%
Según informa el Servicio Canario de Empleo (SCE), el 84% de los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ingresa en el mercado laboral tan solo en dos años después de su graduación. Este porcentaje supera el de la media nacional, que se encuentra en el 77% en los cuatro primeros años tras graduarse según los datos obtenidos de la Estadística de inserción laboral de los egresados universitarios del Ministerio de Universidades.
3.044 personas consiguieron por lo menos un trabajo en Canarias en los dos primeros años tras graduarse, lo que equivale a más de 8 de cada 10 egresados. Este porcentaje se eleva hasta el 94% entre las personas egresadas activas, es decir, aquellas que participan en el mercado laboral como ocupadas o inscritas como demandantes de empleo en el SCE.
La Encuesta de Inserción de Egresados ULPGC (2026) también indica una relación favorable entre formación y empleo. El 73,2% de los titulados de grado desempeña empleos acordes a su nivel formativo, porcentaje que se eleva al 82,9% en máster y al 93,5% en doctorado. De la misma manera, el estudio recoge niveles elevados de satisfacción con el empleo actual, con valoraciones medias en torno al notable, en línea con los resultados de inserción y estabilidad laboral.
El índice de empleabilidad varía según la rama de estudio. Los estudiantes de Ciencias de la Salud son los que registran un mayor índice de empleabilidad (99%), seguidos de los egresados en Ingeniería y Arquitectura (97%). Tras ellos, el 94% de los egresados de Ciencias Sociales y Jurídicas; el 93% de la rama de Ciencias; y el 87% de Artes y Humanidades.
La inserción laboral de los universitarios de la ULPGC es analizada por el Observatorio de Empleo y Empleabilidad de la ULPGC dos años después de la finalización de los estudios. Los últimos datos de inserción laboral se han obtenido de la cohorte de egreso 2021/2022, lo que permite analizar con perspectiva el acceso al empleo tras la finalización de los estudios universitarios.
Ofertas ajustadas al nuevo mercado laboral
Estás cifras se sitúan en el contexto de las actuaciones impulsadas por la ULPGC en materia de empleabilidad. En esta línea, el Vicerrectorado de Formación Permanente y Empleabilidad ha puesto en marcha el Plan Estratégico de Empleabilidad 2026-2028, que configura sus principales líneas de actuación en campos como la orientación profesional, el desarrollo de competencias, el impulso de las prácticas externas y la colaboración con empresas e instituciones.
Bajo esta perspectiva, la ULPGC ha añadidoa su oferta formativa las microcredenciales universitarias, una modalidad de formación breve y especializada que busca la adquisición de competencias concretas y complementarias a los títulos oficiales. En el curso 2025/2026, la ULPGC ha lanzado una primera convocatoria en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial aplicada o la comunicación profesional, aumentando las posibilidades de formación en competencias transversales y facilitando itinerarios más flexibles y alineados con las necesidades del mercado laboral.
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