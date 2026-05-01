Las bebidas que hacen 'match' en Las Palmas de Gran Canaria y dan al 'ghosting' sabor a frambuesa

El té matcha en su versión más natural acaba de aterrizar en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria. Con una amplia variedad de combinaciones, abarcando también los sabores clásicos, un pequeño local en el barrio de Triana invita a que cada persona encuentre una bebida idónea con la que hacer match, aportando beneficios tanto para el paladar como para la salud. Lo hace, además, sacando el sabor puro de los ingredientes, sin utilizar productos azucarados ni de origen animal.

Se trata de Matchea, el primer glow bar de Gran Canaria, que abrió sus puertas hace apenas cuatro semanas. Su planteamiento va mucho más allá de las bebidas, ya que pretende erigirse como un punto de encuentro para la gente que busca el autocuidado sin renunciar al sabor. Así lo definen Ángela Vidal y Jennyfer Avellán, socias y copropietarias del establecimiento: "Es un sitio donde puedes tomarte bebidas que te ayudan tanto por dentro como por fuera".

Una cita con una bebida

Con ingredientes como la espirulina, el colágeno o el ácido hialurónico, ofrecen una amplia selección de bebidas que pretenden importar la cultura del té matcha a Canarias. Este es un sector gastronómico que se ha explorado muy poco en las islas, por lo que Ángela y Jennyfer han decidido introducirlo de una manera original: proponen todo un catálogo de bebidas, con sus correspondientes descripciones, como si se tratase de una aplicación de citas.

Para ello han establecido distintas categorías que van desde la primera cita –para quienes todavía no han probado el matcha– hasta las relaciones largas, pasando por unos dark flings y una glow therapy que, por el camino, no se olvidan de los mejores amigos; esas bebidas que son como una vieja confiable.

El doble 'check' que sabe a espresso

Uno de sus productos más exitosos hasta ahora es el red flag, que puede parecer una señal para salir corriendo, pero su delicioso regusto lo desmiente con una base de matcha premium, leche de almendra y frambuesa. También el Tropical Match, con matcha premium, leche de avena y mango, está siendo muy bien acogido.

Asimismo, se puede disfrutar de un ghosting reinventado que sustituye la amargura del doble check por el rico sabor de un doble espresso con carbón activo y leche de coco. Otra de sus bebidas invita a celebrar el amor propio con matcha premium acompañado de agua de coco y vainilla bourbon, mientras que un combo completísimo, al que han llamado rompecorazones, es capaz de recomponer cualquier latido: lleva pitaya, remolacha, manzana, açai, leche de avena y ácido hialurónico.

Pequeños caprichos dulces

Cada bebida tiene su propio perfil en las pantallas del establecimiento; como si, al entrar por sus puertas, se abriese la pestaña del móvil de una aplicación de citas. "Está todo enfocado para que encuentres el match contigo mismo. Este es un sitio donde poder sentirte bien y elegirte a ti", detallan.

Además de las bebidas, su local ofrece una pequeña selección de 'malas decisiones', que es el nombre que reciben esos pequeños caprichos dulces que, de vez en cuando, sientan muy bien a la mente. Y aunque algunos de ellos vengan acompañados de chocolate, la base siguen siendo los productos orgánicos, saludables y veganos.

Expertos y principiantes en el matcha

Por este pequeño local ha pasado una clientela muy variada, desde "gente muy puesta en el matcha que entiende muchísimo y le gusta la pureza del producto" hasta "personas que han venido dándole una segunda oportunidad al matcha o han venido por primera vez a probarlo". Para Ángela y Jennyfer, este segundo perfil resulta muy interesante: "Es una satisfacción que venga gente a quien no le gustaba el matcha pero le ha dado una segunda oportunidad y le ha gustado".

Otro de sus sellos distintivos son los recipientes. Todas sus bebidas están preparadas al momento, pero sus clientes las reciben envasadas en una lata transparente, sellada pocos segundos antes, como si se tratase de un refresco. Este formato, tal y como cuentan, es idóneo para llevar las bebidas a la playa, a dar un paseo o incluso al gimnasio, lo que permite disfrutarlas en cualquier momento.