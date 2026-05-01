El Puerto de Las Palmas prepara el Muelle León y Castillo para reubicar las dos terminales de Fred. Olsen y concentrar la actividad

El Puerto de Las Palmas ha encontrado ya el lugar adecuado para concentrar la actividad de Fred. Olsen y reubicará las dos terminales en el Muelle León y Castillo, aunque el cambio aún se demorará dos años.

Actualmente, la naviera desarrolla su actividad en varias zonas de La Luz, con instalaciones repartidas entre el Muelle Grande y el Muelle de Cambulloneros, donde ocupa 13.405 y 15.000 metros cuadrados, respectivamente. Esta dispersión genera ineficiencias operativas, duplicación de recursos y mayores costes logísticos, por lo que la compañía había planteado a la Autoridad Portuaria la concentración de sus instalaciones en un único emplazamiento que reúna línea de atraque y superficie terrestre suficiente para optimizar su operativa de pasajeros y mercancías.

Dos rampas y capacidad para tres buques

Así, la institución del Puerto ha propuesto ubicar esa actividad en el Muelle de León y Castillo, que dispone de dos rampas que permitirían el atraque simultáneo de dos buques, además de una línea de muelle con capacidad para operar un tercer barco, aunque aún desconoce cuál será la ubicación exacta a lo largo de este lineal. No obstante, el traslado se realizará siempre que la naviera siga interesada al finalizar los trabajos; ya en el pasado rechazó el espacio que le ofrecía La Luz en el Muelle Cory.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, recuerda que el ente público está reorganizando los espacios para optimizar la línea de atraque. «En el Puerto de Las Palmas en concreto estamos al 100% de ocupación de manera habitual. Por eso hemos decidido reorganizar nuestros espacios para optimizar nuestra línea de atraque, una acción que recoge nuestro Plan Estratégico. Estamos moviendo galerías para la toma de combustible y, en definitiva, aprovechando de una manera más eficiente el suelo portuario», afirmó Calzada.

Una galería para reorganizar el suministro con una inversión de 2,7 millones

Esta nueva ordenación afecta a un tramo de la actual línea de suministro de combustible, lo que hace incompatible mantener ambos usos sin acometer una actuación previa de reorganización de los servicios. Para solventar esta situación y, además, reforzar la red de suministro de combustible del puerto, la institución ha sacado a licitación pública la creación de una galería que conectará las de los muelles León y Castillo y Cambulloneros, creando alternativas de suministro y mejorando la flexibilidad del sistema. De esta manera, el Puerto liberará zonas para nuevos usos, modernizará instalaciones antiguas, elevará las condiciones de seguridad y adaptará las infraestructuras a las exigencias ambientales actuales.

El Puerto de Las Palmas visto desde Las Coloradas. / José Carlos Guerra

La obra, que cuenta con un presupuesto inicial de más de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses, y permitirá en el futuro realizar mejoras en otras instalaciones como la galería del Muelle Elder, además de ofrecer al puerto mayor capacidad para incorporar nuevos usuarios, productos y servicios.

Una pieza clave para ordenar La Luz

Según recoge el pliego de la actuación, en un contexto de crecimiento del tráfico, diversificación de actividades y aumento de la competencia entre puertos atlánticos, esta infraestructura no es solo una obra de conexión entre muelles, sino una pieza necesaria para ordenar mejor el espacio portuario, garantizar la continuidad del bunkering y aumentar la competitividad del Puerto de Las Palmas. El área comprendida entre el Muelle León y Castillo y el Muelle de Cambulloneros ha sido objeto en los últimos años de distintas actuaciones de urbanización, reordenación y mejora de servicios, y allí conviven actividades esenciales como el bunkering, operaciones logísticas, tráfico de mercancías, servicios a empresas portuarias y transporte de pasajeros. El Muelle de León y Castillo concentra además una de las principales líneas de toma de combustible, con instalaciones que discurren por una galería de servicios desde la que se distribuye suministro hacia otros muelles, como Elder, Cambulloneros y el propio León y Castillo.

Más tráfico, más pasajeros y más presión sobre el espacio

La conversión de La Luz en una plataforma logística, energética, industrial y turística de referencia en el Atlántico medio ha conllevado un aumento de su actividad que se ha visto reflejado en sus cifras. En 2025 movió 31,8 millones de toneladas, un 15,56% más que en 2024, y recibió un 12,01% más de cruceristas con respecto al año anterior, pasando de los 888.302 a los 994.954 pasajeros, que sumados a los llegados a través de las líneas regulares, hacen un total de 2.399.079. También es importante el volumen de combustible suministrado, que aunque se redujo un 1,44%, superó los 2,6 millones de toneladas.