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El Polideportivo de La Paterna inaugura una planta solar fotovoltaica para mejorar la eficiencia energética

La nueva instalación en el Polideportivo de La Paterna generará energía renovable de proximidad y reducirá la factura eléctrica del equipamiento

De izquierda a derecha, Ramón Hernández, Raúl García Brink y Aridany Romero

De izquierda a derecha, Ramón Hernández, Raúl García Brink y Aridany Romero / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria inauguró este viernes una planta solar fotovoltaica instalada sobre las cubiertas del Polideportivo de La Paterna, en la calle Manuel de Falla de Las Palmas de Gran Canaria. La nueva instalación permitirá generar energía renovable de proximidad para reducir la huella de carbono del equipamiento y rebajar la factura eléctrica, dentro de una estrategia orientada a la transición energética y a una gestión más eficiente de infraestructuras públicas.

Autoconsumo y apoyo a iniciativas colectivas

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, señaló que el polideportivo aspira a funcionar como referencia de autoconsumo renovable en el ámbito deportivo. Según explicó, el sistema se ha dimensionado para que, además de atender el consumo del pabellón, pueda respaldar las políticas insulares de impulso al autoconsumo colectivo y a las comunidades energéticas, en coordinación con áreas como el Instituto Insular de Deportes.

Por su parte, el consejero insular de deportes, Aridany Romero, destacó que la incorporación de energías renovables en infraestructuras deportivas combina objetivos económicos y ambientales. Asimismo, subrayó que estas actuaciones buscan convertir las instalaciones en espacios con mayor eficiencia energética y contribuir a la reducción de emisiones vinculadas al consumo eléctrico.

En el acto también intervino el presidente de la Comunidad Energética Los Tarahales, Ramón Hernández, quien valoró la puesta en marcha de la planta y la posibilidad de que, en el futuro, población de los barrios de La Paterna y Los Tarahales pueda beneficiarse de la energía generada en el recinto.

Características de la obra

La instalación ha sido ejecutada por la empresa Insiste Instalaciones e incluye 501 módulos solares de 545 W de potencia unitaria, hasta alcanzar una potencia pico total de 273,05 kW. La infraestructura incorpora tres inversores, dos de 110 kW y uno de 50 kW.

La actuación contó con un presupuesto de 408.991,82 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses y quince días, de acuerdo con la información facilitada por el Cabildo.

Financiación Next Generation EU

El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, al estar destinado a impulsar el autoconsumo en infraestructuras públicas deportivas. La iniciativa resultó beneficiaria de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la autosuficiencia de las Administraciones Públicas dentro de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias (Programa 1, Líneas 1 y 2), con cargo al citado plan (Componente 7, Inversión 2).

Producción prevista y reducción de emisiones

Según las estimaciones del proyecto, la planta cubrirá el 100% de la demanda eléctrica del pabellón y generará un sobrante que se destinará a autoconsumo colectivo y a puntos de recarga para vehículos eléctricos. La producción anual prevista se sitúa en 375.390,68 kWh, equivalente —siempre según las mismas estimaciones— al consumo de 107 viviendas.

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En términos ambientales, la instalación evitaría la emisión de 194,83 toneladas de CO2 al año, una cifra que el Cabildo equipara al efecto de la plantación de 1.169 árboles.

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