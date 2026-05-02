Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctima de acoso escolar en CanariasServicio de Ayuda a Domicilio en Las Palmas de Gran CanariaQuerella jefe de Disciplina UrbanísticaPrimer glow bar de Gran CanariaManifestación Día de los TrabajadoresLíder del Rally de Santa BrígidaPlanes Fin de Semana
instagramlinkedin

Emalsa realiza trabajos de mejora en la red de saneamiento en tres calles de Las Palmas de Gran Canaria

Las intervenciones se desarrollarán entre el 4 y el 6 de mayo y no afectarán al servicio de abastecimiento

Calles afectadas por los trabajos de saneamiento.

Calles afectadas por los trabajos de saneamiento. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Emalsa llevará a cabo nuevos trabajos de reparación y mejora en la red de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre los días 4 y 6 de mayo. Las actuaciones comenzarán a las 7:00 horas del lunes y se prolongarán hasta las 16:00 horas del miércoles.

Con motivo de las obras, varias calles estarán cerradas y se procederá al desvío del tráfico en las zonas afectadas, en concreto, los trabajos implicarán cortes en la calle Fernando Guanarteme, entre los números 43 y 33; en Rafael Almeida, entre los números 1 y 7 y en la calle Padre Raymond, entre los números 2 y 8.

Noticias relacionadas y más

En coordinación con el Ayuntamiento, la Policía Local y Guaguas Municipales, se llevarán a cabo la señalización de los desvíos alternativos. Aunque se trata de actuaciones en la red de saneamiento, Emalsa subraya que el servicio de abastecimiento de agua no se verá afectado durante la ejecución de los trabajos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  2. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  3. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  4. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  5. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  6. Asombro en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por la inesperada aparición de un pulpo manta
  7. “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
  8. Captado en video: un hombre paseando a su perro en la arena de Las Canteras

Emalsa realiza trabajos de mejora en la red de saneamiento en tres calles de Las Palmas de Gran Canaria

Emalsa realiza trabajos de mejora en la red de saneamiento en tres calles de Las Palmas de Gran Canaria

Una reliquia en restauración: la historia de la fuente más antigua de Las Palmas de Gran Canaria

Una reliquia en restauración: la historia de la fuente más antigua de Las Palmas de Gran Canaria

De Vacaguaré a Harimaguadas: este es el barrio de Las Palmas de Gran Canaria con más memoria aborigen

El Puerto de Las Palmas prepara el Muelle León y Castillo para reubicar las dos terminales de Fred. Olsen y concentrar la actividad

El Puerto de Las Palmas prepara el Muelle León y Castillo para reubicar las dos terminales de Fred. Olsen y concentrar la actividad

Caída en el olvido: la joven que murió en un baile del Teatro Cairasco de Las Palmas de Gran Canaria

Los trabajadores sociales alertan en Las Palmas de Gran Canaria de los cambios en la ayuda a domicilio

Los trabajadores sociales alertan en Las Palmas de Gran Canaria de los cambios en la ayuda a domicilio

Tamaraceite reivindica el talento que nace en los barrios a través de cuatro mujeres

Tamaraceite reivindica el talento que nace en los barrios a través de cuatro mujeres

Caída en el olvido en el primer teatro de Canarias

Caída en el olvido en el primer teatro de Canarias
Tracking Pixel Contents