Emalsa realiza trabajos de mejora en la red de saneamiento en tres calles de Las Palmas de Gran Canaria
Las intervenciones se desarrollarán entre el 4 y el 6 de mayo y no afectarán al servicio de abastecimiento
Emalsa llevará a cabo nuevos trabajos de reparación y mejora en la red de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre los días 4 y 6 de mayo. Las actuaciones comenzarán a las 7:00 horas del lunes y se prolongarán hasta las 16:00 horas del miércoles.
Con motivo de las obras, varias calles estarán cerradas y se procederá al desvío del tráfico en las zonas afectadas, en concreto, los trabajos implicarán cortes en la calle Fernando Guanarteme, entre los números 43 y 33; en Rafael Almeida, entre los números 1 y 7 y en la calle Padre Raymond, entre los números 2 y 8.
En coordinación con el Ayuntamiento, la Policía Local y Guaguas Municipales, se llevarán a cabo la señalización de los desvíos alternativos. Aunque se trata de actuaciones en la red de saneamiento, Emalsa subraya que el servicio de abastecimiento de agua no se verá afectado durante la ejecución de los trabajos.
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