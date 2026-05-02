Fe y devoción en Las Palmas de Gran Canaria por la coronación canónica de María Auxiliadora

La Catedral de Santa Ana acogió este sábado la celebración de la coronación canónica de la imagen de María Auxiliadora. El acto fue presidido por el obispo de Canarias, José Mazuelos, acompañado del obispo auxiliar, Cristóbal Déniz y por salesianos y sacerdotes de la Diócesis. La celebración coincidió con el centenario de la bendición de la imagen.

Desde horas antes, los feligreses aguardaban en el exterior del templo para coger sitio. La afluencia prevista era tal que la organización instaló decenas de sillas y una gran pantalla en la plaza de Santa Ana para seguir la ceremonia religiosa.

Entre quienes lo siguieron desde el exterior estaban las hermanas Carmen y Mari Sosa. «Nuestros hijos han estudiado en los Salesianos y ahora nuestros nietos, no podíamos faltar a este día».

Una multitudinaria celebración

Mientras, en el interior de la Catedral, cientos de feligreses seguían los actos. María del Carmen Cerpa, llegada de El Batán, lo hacía muy cerca de la imagen. «Soy antigua alumna del Árbol Bonito, lo que es el actual San Juan Bosco, para mi este día es muy grande, la virgen es como mi madre».

A escasos metros, miembros de la Asociación María Auxiliadora de La Orotava, Tenerife, seguían también la ceremonia. «Ya pasamos por este acto en 2023 con nuestra María Auxiliadora, hoy venimos a acompañar a los salesianos», destacó Herminia González, presidenta de la asociación.

Elogió la expectación que también vio en la capital grancanaria. «Son motivos que te llegan muy adentro». A su lado, Neil Montgomery expresaba lo que supone un acto de este tipo. «De alguna manera, es el pueblo coronando a la virgen, momento en el que la nombramos reina de nuestras vidas», detalló.

Significado de la coronación

La concesión del reconocimiento supone un respaldo a la arraigada devoción del pueblo de Gran Canaria a la imagen, así como al servicio educativo, social y pastoral que los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora han desarrollado en el Archipiélago durante más de un siglo.

El inicio del proceso de coronación canónica fue aprobado oficialmente por el obispo de la Diócesis de Canarias y anunciado por el director de Salesianos Las Palmas, José Antonio Perdigones Bautista, durante la festividad de la Inmaculada Concepción del año 2024.

La aprobación final del decreto de la coronación tuvo lugar el 24 de septiembre del 2025, con la lectura pública del mismo en la eucaristía presidida por el obispo en la parroquia de Santa Catalina.

Previo a la coronación, y tras la lectura del decreto por parte del vicario provincial de los Salesianos, el obispo José Mazuelos, destacó que hace más de 100 años "esta advocación fue acogida, hoy nuestra Diócesis se viste de fiesta». Esa advocación ha sido la motivación para que la coronación tuviera lugar este sábado 2 de mayo.

Un himno y un proyecto solidario

La ceremonia contó con un Himno de la Coronación, con letra de José Luis Yánez Rodríguez y música de Eduardo Purriños Armas, que acompañará los actos centrales de esta celebración histórica.

Mazuelos recordó durante la homilía a las personas que viven solas y a los migrantes y subrayó el lema del papa León XIV en su próxima visita a Canarias: 'Levantar la mirada'.

Tras casi dos horas de ceremonia, a las 19.00 horas dio comienzo la procesión desde la Catedral hacia el colegio Salesiano.

La coronación incorpora también un componente solidario. A través de la Ongd Bosco Global, se ha impulsado el proyecto 'Ofreciendo apoyo escolar, psicosocial y de aprendizaje a infancia refugiada en situación de vulnerabilidad en el Líbano', a favor de la escuela salesiana 'Ángeles de Paz'. Como gesto de reconocimiento institucional, los padrinos de la coronación han sido las Hijas de María Auxiliadora y Cáritas Diocesana.