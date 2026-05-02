Pollo a baja temperatura, cebolla caramelizada y alioli: Las Palmas de Gran Canaria tiene uno de los mejores bocadillos de España

Canarias vuelve a destacar en el panorama gastronómico nacional. Un establecimiento de Las Palmas de Gran Canaria ha logrado situarse entre los mejores del país gracias a una propuesta que combina técnica culinaria, producto sabroso y una receta pensada para sorprender desde el primer bocado.

La organización del certamen nacional que busca coronar al Mejor Bocadillo de España 2026 ha confirmado la lista de finalistas. Entre ellos aparece una propuesta canaria que competirá frente a algunos de los locales más destacados del país en una cita que reunirá a representantes de distintas comunidades autónomas.

El Archipiélago estará representado por un bocadillo elaborado en la capital grancanaria que ha llamado la atención por su equilibrio entre tradición urbana y cocina moderna.

El bocadillo canario que aspira al título nacional

El establecimiento elegido para representar a Canarias es Oh My Boc, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

Su propuesta estrella para esta competición se basa en un contramuslo de pollo cocinado a baja temperatura, una técnica cada vez más apreciada en restauración por su capacidad para conservar jugosidad, textura tierna y sabor intenso.

A esa base principal se suman ingredientes que elevan el conjunto:

Cebolla caramelizada , que aporta dulzor y profundidad.

, que aporta dulzor y profundidad. Queso cheddar , con un perfil cremoso e intenso.

, con un perfil cremoso e intenso. Alioli casero, que añade personalidad y remata el conjunto.

El resultado es un bocadillo contundente, sabroso y equilibrado, donde cada ingrediente cumple una función clara.

Por qué triunfa el pollo a baja temperatura

El uso de cocción a baja temperatura se ha convertido en una de las claves de la cocina moderna. Consiste en cocinar durante más tiempo y con control térmico preciso, permitiendo que la carne conserve mejor sus jugos.

En el caso del pollo, especialmente del contramuslo, esta técnica ofrece varias ventajas:

Mayor ternura

Carne más jugosa

Sabor más concentrado

Textura uniforme

Mejor integración con salsas y quesos

Por eso no sorprende que esta receta haya conseguido destacar entre cientos de propuestas presentadas al campeonato.

Canarias se hace fuerte en gastronomía urbana

Durante años, la cocina canaria ha brillado por recetas tradicionales como papas arrugadas, gofio, pescado fresco o carnes locales. Sin embargo, en los últimos tiempos también ha crecido con fuerza una nueva generación de locales especializados en hamburguesas, pizzas artesanas, brunch y bocadillos gourmet.

Este tipo de propuestas conectan especialmente con público joven y con visitantes que buscan experiencias culinarias diferentes.

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La presencia de un negocio canario entre los mejores bocadillos del país confirma esa evolución gastronómica del Archipiélago.