Los trabajadores sociales alertan en Las Palmas de Gran Canaria de los cambios en la ayuda a domicilio

El nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio en Las Palmas de Gran Canaria entró en funcionamiento en febrero y ya está causando discrepancias entre los técnicos. Estos alertan de los riesgos que suponen los criterios que se están implementando. El Colegio de Trabajadores Sociales ha pedido aclaraciones al Ayuntamiento capitalino para poder encontrar una solución. Según los técnicos, estas medidas tendrán «un impacto directo en la calidad de vida de las personas» usuarias de este servicio.

Los técnicos indican que tras estudiar los criterios que se han establecido existe «relativa incompatibilidad» con parte de las prestaciones que se ofrecen desde el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) autonómico. De ahí que hayan trasladado al Ayuntamiento su teniendo en cuenta «el alto impacto y las situaciones de riesgo y desprotección que la misma pueden generar entre la población».

Duplicidades dentro de la cartera de servicios

En el escrito, los trabajadores sociales parten de que el oriden de esta instrucción puede estar en los recursos limitados del Ayuntamiento y en un problema de organización. En este sentido, indican que existen duplicidades dentro de la cartera de servicios y prestaciones. En cualquier caso, recalcan que la aplicación de esta medida «tendrá un impacto directo en la calidad de vida de las personas» y que estas quedarán «a merced de un sistema» que tachan de «completamente inoperativo».

Según los propios técnicos, la aplicación del mismo ya está suponiendo una merma en los servicios prestados a los usuarios de este derecho. Es más, los trabajadores sociales reconoce que el sistema, tal y como está montado «no llega a cubrir las intensidades de atención reconocidas legalmente», de ahí el miedo al riesgo que puedan sufrir con este cambio de criterio en la capital.

Para solventar este problema, los técnicos proponen con criterios «alternativos a los planteados» en la instrucción impuesta por el Ayuntamiento de la capital grancanaria. Para ello, plantean «un proceso de trabajo colaborativo» entre profesionales del Trabajo Social responsables del servicio en los distintos distritos.

Criterios diferentes

Estos plantean establecer unos criteriores diferentes a los impuestos por el Consistorio con la intención de mejorar el servicio, explican en el mensaje remitido al Ayuntamiento. Primero, plantean identificar, analizar e informar sobre casos que sufrirían un empeoramiento en su calidad de vida y quienes se verían más afectados por esta medida impuesta.

A partir de ahí, pretenden establecer unos criterios diferentes para que «al menos a algunos de los grupos de personas con prestaciones del SAAD». Para ello, indican que debe concederse a todas las personas con prestaciones que vivan solas para servicios no cubiertos por el sistema de dependencia. También para aquellos que estén en al menos en dos de los tres grupos de reconocimiento con algún grado de dependencia.

Los técnicos también proponen informes solicitando «reajustes» de las partidas presupuestarias para poder ampliar la financiación del servicio con modificaciones presupuestarias. Desde el Ayuntamiento capitalino indicaron a este periódico que no tienen constancia de estas sugerencias.

Un refuerzo de un 67% en la inversión

El servicio de ayuda a domicilio para personas mayores y con necesidad de apoyo entró en funcionamiento el pasado febrero. El mismo fue adjudicado por la concejalía de Servicios Sociales, que dirige Carmen Luz Vargas, por 34,5 millones de euros para los próximos dos años, prorrogables a otros dos. Según el Consistorio, supone un refuerzo de un 67% en la inversión anual.

El contrato, tras quedar desierto en 2024 la primera vez que salió a licitación, ha quedado estructurado en cuatro lotes a cuatro empresas diferentes. El lote 1 atiende al distrito Vegueta Cono Sur Tafira; el lote 2 al distrito Centro y al Isleta Puerto Guanarteme; el lote 3 a Ciudad Alta; y el lote 4 a Tamaraceite San Lorenzo Tenoya.