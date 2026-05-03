Las vistas al mar que saben a pasta casera: el restaurante de La Isleta que combina la tradición italiana con guiños japoneses

En un restaurante costero de Las Palmas de Gran Canaria, donde el mar ofrece un paisaje vivo de colores azules, los sabores de la pasta artesanal y los cócteles caseros estallan en la boca al compás de las olas. Todos los sentidos quedan involucrados en Cantina Clandestina, un establecimiento decorado con originales piezas de arte del que emana un delicioso aroma a salsa, queso y guanciale.

Valentina Alessandra Lugli y Angelo Brugnera son los encargados de que todo salga a pedir de boca. En apenas unos meses, su local se ha convertido en todo un regalo para la gastronomía de la capital grancanaria, cuyas elaboraciones tienen su base en los productos locales de temporada. Por eso no es raro encontrar pescadores y agricultores a las puertas de su establecimiento que, cada domingo, se presentan cargados con materias primas frescas. Gracias a ellas, dan forma a "una cocina honesta hecha con cariño, calma y dedicación".

Recetas antiguas y familiares

Uno de sus platos más destacados son los balanzoni rellenos de quesos ricotta y mortadella con crema de parmesano y pistachos, cuyo exquisito sabor y textura son prueba más que suficiente de que todo está elaborado a mano.

Se trata de una receta de Bolonia que resulta "difícil de encontrar" incluso en la región italiana de la que proviene. "La hemos investigado, estudiado y llevado a su máxima expresión. Es una masa fresca hecha con huevo y espinacas, rellena de la mortadella tradicional boloñesa", relatan.

Balanzoni rellenos de quesos ricotta y mortadella con crema de parmesano y pistachos / Andrés Cruz

También es necesario mencionar sus canelones rellenos de pescado, una sorprendente y deliciosa receta que preparaba la abuela de Valentina. En este caso, han decidido adaptarla con pescados canarios para resaltar la calidad de los productos de proximidad, conservando sus otros elementos distintivos. Y es que, en lugar de utilizar láminas de pasta, envuelven el contenido con una especie de crep.

Canelones rellenos de pescado / Andrés Cruz

Auténticos sabores italianos

Quienes vayan buscando sabores auténticos tienen el éxito garantizado con su lasaña boloñesa, ya que está hecha a partir de "la receta depositada en la Cámara de Comercio Italiana". Tal y como cuentan, la diferencia está en que otros preparados llevan una proporción diferente de ingredientes o incorporan otros que normalmente no se utilizan.

En cualquier caso, también han incluido una versión vegetariana, con un mix de setas, para que las personas que no consuman carne puedan disfrutar de una buena lasaña.

Influencias japonesas

No cabe duda de que los platos italianos protagonizan el menú de Cantina Clandestina, pero no se deben pasar por alto aquellos que incorporan influencias japonesas. Tal y como cuenta Valentina, esto es algo que le viene de su abuela, una mujer de origen japonés que conoció a un italiano en China. Poco después de casaron y, juntos, abrieron un pequeño hotel nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. "Ella dominaba tanto la cocina italiana como la japonesa. Mi hermano y yo aprendimos mucho de ella", rememora.

Entre la oferta de comidas con un toque asiático se encuentra un combinado de korokke —una fritura similar a las croquetas— relleno de carne y vegetales. Los bocados vienen acompañados por una ensalada salteada y un bol de arroz con alga nori. Por otro lado, han incorporado unos tortellones clásicos con una forma similar al dumpling japonés para representar ese enriquecedor maridaje entre culturas.

Korokke relleno de carne y vegetales con ensalada salteada / Andrés Cruz / ANDRES CRUZ

Un local lleno de arte

Tanto Valentina como Angelo tienen una amplia experiencia gastronómica y se han formado en el ámbito artístico. Por ello, aspiran a que su restaurante, ubicado entre La Puntilla y El Confital, también se erija como un punto de encuentro creativo para presentar libros, realizar exposiciones, organizar espectáculos o disfrutar de la música en vivo.

Sus paredes y estanterías son muestra de esas intenciones, ya que lucen distintos cuadros, objetos decorativos antiguos y un gran mural de peces de colores realizado por el artista Chicho Tigre.

Mural de Cantina Clandestina / Andrés Cruz

Cócteles y días temáticos

Mientras disfrutan de toda la experiencia, los comensales de Cantina Clandestina no pueden olvidar su oferta de cócteles, también elaborados desde cero, sin utilizar jarabes ni zumos industriales. Además de ser un gusto para el paladar, también lo son para la vista: estas bebidas llenas de color reflejan con acierto la personalidad alegre y activa del restaurante.

Asimismo, como parte de su modo de vida creativo, suelen celebrar eventos temáticos en los que preparan algunos platos que no están habitualmente en su carta. Entre ellos se encuentra la noche de pizza, por la que ya viene preguntando uno de sus clientes más pequeños, ansioso por hincar los dientes de leche a la masa fresca cargada de queso.