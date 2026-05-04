Colores llamativos, pavimentos especiales y semáforos acústicos: así es el nuevo proyecto de accesibilidad para Guanarteme
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria licita las obras para mejorar la movilidad peatonal en más de 30 calles por cerca de 600.000 euros
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación las obras para eliminar barreras arquitectónicas en el barrio de Guanarteme, una actuación que abarca más de 30 calles y que pretende mejorar la movilidad peatonal y la accesibilidad universal entre las avenidas José Sánchez Peñate y Olof Palme. El contrato parte de un presupuesto base de 596.946,60 euros.
Con esta intervención se quiere facilitar los desplazamientos a pie hacia servicios y centros educativos del entorno, como los centros de salud de Guanarteme y Alcaravaneras, los colegios Fernando Guanarteme y Mesa y López y los institutos El Rincón y Mesa y López.
Más de 30 calles y puntos estratégicos
En la calle Fernando Guanarteme se prevé adaptar cruces, crear nuevos pasos a la altura de Almansa y El Salvador, y mejorar las paradas de guaguas, mientras que en José Mesa y López las actuaciones incluyen vados y cruces, además de conexiones en zonas como Daoiz, Costa Rica y la Plaza de España, así como en intersecciones con Viriato, Pelayo, El Cid y Gravina. También se contemplan mejoras en José Sánchez Peñate, especialmente en cruces y en el entorno del Centro Comercial Las Arenas, y en Olof Palme, en su conexión con Mesa y López y Jesús Ferrer Jimeno.
Otras vías son Numancia, Pavía y Secretario Padilla, Jesús Ferrer Jimeno, Castillejos, Simancas, Vergara, Cayetana Manrique, Pizarro, Concepción Arenal, Habana y Mario César.
Medidas: pavimento podotáctil, semáforos acústicos y reordenación urbana
Las obras contemplan la adaptación de cruces y vados peatonales, la creación de nuevos pasos accesibles y la mejora de paradas de guaguas. También se implantarán pavimentos podotáctiles con contraste cromático: amarillo para guiar desde las fachadas hacia los puntos de cruce y azul en las paradas. Además, las zonas con desniveles se señalizarán con escalones con franjas de alta visibilidad.
Los trabajos también incluyen la instalación de semáforos con avisadores acústicos, la reordenación del mobiliario urbano y más plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, una por cada 40. Igualmente, se liberarán las zonas de paso de papeleras y báculos.
Plazo para presentar ofertas
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 14.00 horas del 25 de mayo.
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