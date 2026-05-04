Cierre de oficinas de Correos en Gran Canaria: estas son las zonas afectadas

El sindicato UGT ha mostrado su rechazo al reciente cierre de tres oficinas de Correos en Las Palmas de Gran Canaria, denunciando una supuesta falta de diálogo social con la plantilla antes de adoptar esta decisión.

Las sucursales afectadas son las situadas en Paseo Cayetano de Lugo, en el barrio de Arenales; en la calle Sao Paulo, dentro del polígono industrial de El Sebadal; y la ubicada en el centro comercial Carrefour de Hoya de la Plata.

Según lo previsto, estas oficinas dejaron de prestar servicio el pasado 30 de abril, siendo el último día de atención al público.

Ángeles Guadarrama, usuaria de la oficina de Correos de Arenales. / José Carlos Guerra

Miles de usuarios afectados

De acuerdo con las estimaciones del sindicato, entre 35.000 y 40.000 usuarios se verán afectados por esta reorganización del servicio postal en la capital grancanaria. UGT considera que la medida puede repercutir en la accesibilidad al servicio, especialmente para determinados barrios.

Desde la organización sindical se insiste en la necesidad de que este tipo de decisiones se adopten con mayor transparencia y contando con la participación de los trabajadores, en línea con los principios de negociación colectiva.

Reorganización del servicio postal

Por su parte, la empresa pública ha detallado cómo se redistribuirán los servicios que prestaban estas oficinas. A partir de este lunes, 4 de mayo, los usuarios deberán acudir a nuevos puntos de atención:

Los servicios de la oficina de Paseo Cayetano de Lugo se trasladan a la sede principal de la Avenida Primero de Mayo, 62 .

. Los de la sucursal de El Sebadal pasan a la oficina de la calle Anzofé, 18-20, en La Isleta .

. Los servicios de Hoya de la Plata se derivan a la oficina situada en la calle Granadera Canaria, 28.

Ana Lisa Giuliani, al salir de la oficina de Correos de la zona industrial El Sebadal. / José Carlos Guerra

Correos ha asegurado que el objetivo de esta reorganización es mantener la calidad del servicio, redistribuyendo tanto los recursos como al personal entre las oficinas receptoras.

Reubicación de la plantilla

En relación con la plantilla, la empresa ha señalado que los trabajadores serán reubicados en las nuevas oficinas asignadas dentro de las demarcaciones postales correspondientes. De este modo, se pretende garantizar la continuidad del servicio sin afectar a las condiciones laborales.

No obstante, desde UGT se mantiene la preocupación por las consecuencias que estas decisiones puedan tener tanto en la carga de trabajo como en la atención al público.

El cierre de oficinas físicas se enmarca en un proceso más amplio de transformación del sector postal, marcado por la digitalización y los cambios en los hábitos de consumo. Aun así, los sindicatos recuerdan la importancia de garantizar un servicio público accesible y cercano, especialmente en zonas urbanas con alta densidad de población.