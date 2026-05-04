Limpieza
Dónde dejar un colchón viejo en Las Palmas de Gran Canaria sin tirarlo en la calle
Los puntos limpios móviles recogieron 21.000 kilos de residuos en abril y seguirán activos en mayo en los cinco distritos para facilitar la retirada de muebles, enseres, electrodomésticos y pequeños escombros domésticos
Tirar un colchón, abandonar un mueble junto a un contenedor o dejar un electrodoméstico viejo en la acera no debería ser la solución cuando finaliza la vida útil de un objeto doméstico. Las Palmas de Gran Canaria mantiene en mayo el despliegue de sus Puntos de Acopio Transitorio, los puntos limpios móviles que recorren los cinco distritos para que la ciudadanía pueda desprenderse de muebles, enseres, colchones, aparatos eléctricos y pequeños escombros sin recurrir al vertido incontrolado.
Solo en el mes de abril, el servicio recogió 21.000 kilos de residuos, según los datos del Ayuntamiento. La cifra permite medir el uso de un dispositivo pensado precisamente para absorber esa fracción de basura doméstica que debería quedar fuera del circuito habitual de contenedores: objetos voluminosos, restos de pequeñas obras en viviendas, electrodomésticos que han dejado de funcionar o enseres que ya no tienen uso.
La cantidad, además, ha aumentado considerablemente desde que el servicio se presta de forma simultánea en los cinco distritos del municipio, ya que en los dos años transcurridos entre diciembre de 2023 -cuando comenzó a funcionar por primera vez- y diciembre de 2025, el servicio había recogido 60.700 kilos. Ahora, en un solo mes, se recoge una tercera parte de toda esa cantidad.
Un punto limpio móvil en cada distrito
Este despliegue simultáneo de los Puntos de Acopio Transitorio en los cinco distritos de Las Palmas de Gran Canaria arrancó en febrero. La medida busca acercar el servicio a los barrios y reducir la distancia entre la vivienda y el punto autorizado de entrega.
La lógica del dispositivo es sencilla: cuanto más fácil resulte depositar correctamente un colchón, una cómoda vieja o un microondas averiado, menor será la tentación de dejarlos junto al contenedor más cercano. Dicho de otro modo, el servicio funciona como una herramienta de limpieza urbana, pero también como un mecanismo de prevención frente a los vertidos incontrolados en la vía pública. Además, su uso permite acceder a bonificaciones en la tasa de basura recientemente implantada por el consistorio.
El concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, sostiene que los datos de abril confirman que se trata de un servicio “útil y cercano” para facilitar la correcta gestión de residuos y mantener los barrios en mejores condiciones. El edil defiende además que la presencia simultánea en los cinco distritos permite avanzar hacia un modelo con mayor cobertura territorial y capacidad de respuesta ante una demanda ciudadana recurrente.
Qué residuos se pueden llevar
Los puntos limpios móviles están pensados para residuos domésticos que no deben acabar en los contenedores ordinarios. En ellos se pueden depositar muebles y enseres, como sillas, mesas, armarios pequeños o colchones; también pequeños y grandes electrodomésticos, aparatos electrónicos y otros objetos voluminosos procedentes del uso habitual de una vivienda.
El servicio admite además escombros de obras menores domésticas, aunque con límites. Cada persona puede entregar un máximo de cinco sacos, con un peso máximo de 15 kilos por saco. Esta restricción delimita el uso del dispositivo para pequeñas reformas particulares y evita que se convierta en un punto de descarga de residuos de obra de mayor volumen.
Qué no se puede depositar
No todos los residuos tienen cabida en estos puntos móviles. El Ayuntamiento recuerda que no se admiten residuos peligrosos, restos orgánicos, podas, neumáticos ni materiales que requieran un tratamiento específico. Estos residuos deben gestionarse por los canales autorizados para cada caso, ya que necesitan una recogida o tratamiento diferenciado.
La distinción es importante porque el PAT no sustituye a todos los servicios de gestión de residuos, sino que cubre una necesidad concreta: facilitar la retirada de aquellos objetos domésticos que, por tamaño o composición, no pueden depositarse en la basura convencional.
Horario durante mayo
Los Puntos de Acopio Transitorio funcionan de lunes a viernes, incluidos festivos, en horario de 11.00 a 17.00 horas. Durante mayo, el dispositivo continuará recorriendo los barrios de la capital grancanaria con presencia diaria en los cinco distritos:
Martes 5 de mayo
- Distrito Centro · La Paterna · C/ Ataúlfo Argenta, 3, Parque Lila
- Distrito Ciudad Alta · Barrio Atlántico · C/ Alférez Provisional, 111
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · Mesa y López · Plaza Juan del Río Ayala
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Piletas · C/ Samarín con C/ Bonifacio
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · Casablanca I · Avda. de Amurga con C/ Juan Sebastián Bach
Miércoles 6 de mayo
- Distrito Centro · Mesa y López · Avda. Mesa y López con Plaza de España
- Distrito Ciudad Alta · Las Rehoyas · C/ Santa Luisa de Marillac con Plaza Martín Cobos
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · El Zardo · C/ Camino Martinón Navarro
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · Jinámar · Ramblas de Jinámar, 8
Jueves 7 de mayo
- Distrito Centro · Los Tarahales · Ctra. a los Tarahales, 19, cruce de vías
- Distrito Ciudad Alta · Polvorín / San Antonio · C/ Deán López Martín con C/ Rafaela Manrique
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · La Isleta · C/ Palmar, 87, plaza
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Costa Ayala · C/ Mar Mediterráneo, 10
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · Zárate · C/ Leonardo Torriani, 20
Viernes 8 de mayo
- Distrito Centro · Urbanización Copherfan · Urbanización Copherfan, 11
- Distrito Ciudad Alta · Altavista · C/ Valle Inclán con C/ Juan Ramón Jiménez
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · Las Coloradas · Avda. Semana de la Pasión
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · La Suerte · C/ San Andrés con C/ San Antolín
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · Vega de San José · C/ Málaga, 32
Lunes 11 de mayo
- Distrito Centro · Casablanca III · C/ Amazonas con C/ Aconcagua
- Distrito Ciudad Alta · Las Torres · C/ Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, 12
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · La Isleta · C/ La Naval
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Tenoya · Plaza Alcalde Juan Santana Vega
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · Pedro Hidalgo · C/ Salamanca, 135
Martes 12 de mayo
- Distrito Centro · Arenales · Plaza de Rafael O’Shanahan
- Distrito Ciudad Alta · C/ Párroco Villar Reina, 50
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · Guanarteme · C/ Pavía con Sagunto
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Las Perreras · Ctra. a Tamaraceite, frente al 67
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · San Juan · Camino al Polvorín
Miércoles 13 de mayo
- Distrito Centro · Ciudad de Mar · C/ Carvajal, 4, interior de la plaza
- Distrito Ciudad Alta · La Minilla · C/ Pintor Juan Guillermo, 6
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · La Isleta · Plaza del Pueblo
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Hoya Andrea · C/ Los Filtros con C/ Primavera
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · Lomo Blanco · C/ San José Artesano, 24
Jueves 14 de mayo
- Distrito Centro · Lomo Apolinario · C/ Ana Benítez con Párroco Ramón González Guedes
- Distrito Ciudad Alta · Urbanización Sansofé · C/ Farmacéutico Miguel Padilla, 5
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · Mesa y López · C/ Churruca con C/ Salvador Manrique de Lara
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Casa Ayala · C/ Casa Ayala con Risco Quío
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · Salto del Negro · C/ Mariano, 6
Viernes 15 de mayo
- Distrito Centro · Canalejas · Plaza de la Feria con C/ León y Castillo
- Distrito Ciudad Alta · El Cardón · Ctra. al Cardón con Camino Viejo El Cardón
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · La Isleta · C/ Blas de Lezo con C/ Bentagache
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Lomo de los Frailes · C/ Pedro del Castillo Olivares, 4
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · Zárate · C/ Sabino Berthelot, 6
Lunes 18 de mayo
- Distrito Centro · San Nicolás · C/ Nilo, curva del mirador
- Distrito Ciudad Alta · Cinco Continentes · Urbanización Cinco Continentes, 2
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · Puerto · C/ Tomás Alba Edison con C/ Emilio Zola
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · La Milagrosa · Plaza de la Milagrosa
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · San José · Paseo de San José, 142
Martes 19 de mayo
- Distrito Centro · La Paterna · C/ Emilio Arrieta, 3
- Distrito Ciudad Alta · Barrio Atlántico · C/ Donante Altruista, 5
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · Guanarteme · C/ Pizarro con C/ Bolivia
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Dragonal Alto/Bajo · GC-310
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · Casablanca I · C/ Debussy, 13
Miércoles 20 de mayo
- Distrito Centro · Triana · C/ Francisco Gourié con Munguía
- Distrito Ciudad Alta · Las Chumberas · C/ Almirante Benítez Inglott, 43
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · La Isleta · C/ Palmar, 87, plaza
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Las Mesas · C/ Escritor Secundino Delgado, 2
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · San Juan · C/ Real de San Juan, 82
Jueves 21 de mayo
- Distrito Centro · Urbanización Divina Pastora · Calzada Lateral del Norte, 2, parada de guaguas
- Distrito Ciudad Alta · Schamann · C/ Don Pedro Infinito, 22
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · Guanarteme · C/ República Dominicana con C/ Churruca
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Los Giles · C/ San Juan Bosco
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · Marzagán · GC-800, Plaza de Marzagán
Viernes 22 de mayo
- Distrito Centro · Fincas Unidas · C/ Arco con C/ Pérez del Toro
- Distrito Ciudad Alta · Siete Palmas · C/ Fondos de Segura, 9
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · Nueva Isleta · C/ Alonso Quijano
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Ciudad del Campo · C/ Fotógrafo Fachico Rojas Fariña, 119
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · Tafira Alta · C/ Fco. Wood Quintana con C/ Zuloaga
Lunes 25 de mayo
- Distrito Centro · San Nicolás · C/ Domingo Guerra del Río, frente al 43
- Distrito Ciudad Alta · Escaleritas · C/ Doctor Woelfel, Plaza Iglesia Santa Isabel de Hungría
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Cañada Honda · Barranco de Tasarte
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · El Lasso · Urbanización El Lasso, bloque 4
Martes 26 de mayo
- Distrito Centro · Alcaravaneras · C/ Menéndez y Pelayo, 11
- Distrito Ciudad Alta · Polígono Cruz de Piedra · C/ Farmacéutico Pedro Rivero
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · Las Coloradas · Avda. Semana de la Pasión
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Almatriche · C/ Explanada, 9
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · Hoya de la Plata · C/ Candelaria de León
Miércoles 27 de mayo
- Distrito Centro · Urbanización Los Ruiseñores · C/ Manuel Pérez Navarro con C/ Dr. Rafael García Pérez
- Distrito Ciudad Alta · El Pilar · C/ Virgen del Pilar, 28
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · Guanarteme · Plaza del Pilar
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Siete Puertas · Barranquillo con Diseminado de Siete Puertas
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · San Roque · C/ Florinda con Fragata
Jueves 28 de mayo
- Distrito Centro · Ciudad Jardín · C/ Leopoldo Matos, frente al número 31, parque
- Distrito Ciudad Alta · Barrio Atlántico · C/ Diego Betancor Suárez, 33
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · La Minilla Baja · C/ Costa Rica con C/ Jesús Ferrer Jimeno
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Tamaraceite · C/ Cruz del Ovejero, 32
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · Urbanización Las Filipinas · Avda. de Amurga, 1
Viernes 29 de mayo
- Distrito Centro · Lugarejo · C/ Lugarejo, 85
- Distrito Ciudad Alta · Parque Central · Avda. Parque Central, 1
- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme · Guanarteme · C/ Mario César con C/ Valparaíso
- Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya · Llanos de María Rivera · C/ Llanos de María Rivera, 55
- Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira · El Fondillo · C/ Lomo del Fondillo con C/ Camilo José Cela
