La convivencia se rompe en una plaza de Las Alcaravaneras: denuncias vecinales, sinhogarismo y deterioro

El sinhogarismo es uno de los conflictos más desgarradores de las grandes ciudades. Y uno de los más difíciles de gestionar al tratar con las complejas situaciones personales de los afectados, que no se solucionan de la noche a la mañana. También es una realidad incómoda con la que convivir, y por la que suelen surgir los conflictos con el vecindario. En la plaza Gabriel Megías Pombo, en Las Alcaravaneras, este problema ha marcado la vida de vecinos y personas sin hogar desde hace un año y medio. Tras dos denuncias a la policía y un escrito que se enviará al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los residentes exigen un cambio.

Los vecinos lamentan que el ambiente en la zona se ha vuelto conflictivo a raíz de la pernoctación de un grupo de personas en la plaza, que según han observado, beben por las noches, montan escándalos y hacen sus necesidades en la vía pública. Denuncian que esta situación ha provocado el deterioro del enclave a lo largo de los años. Por ejemplo, quitaron el parque infantil porque amanecía sucio y con malos olores. "Había que avisar a las madres de que no dejaran a los niños ahí", comenta el vecino Juan Moreno.

Antecedentes

No es la primera vez que esto sucede, Moreno cuenta que vivieron el mismo problema en 2012, con otro grupo de personas. Sin embargo, una orden de alojamiento y la instalación del parque infantil -el mismo que retiraron hace unos cinco meses por la insalubridad- relajó la situación porque una guardería, ahora cerrada, hacía uso de las instalaciones, y creó un efecto disuasor.

Los vecinos piden al Ayuntamiento una alternativa habitacional para las personas sin hogar

También se colocó piedra volcánica en uno de los parterres para evitar las pernoctaciones en este punto, pero para los vecinos ha sido peor la cura que la enfermedad. Critican que es imposible de limpiar por las características de las piedras, y mientras, se almacena la basura y las personas "hacen sus necesidades". Según los vecinos, las diferentes concejalías se tiran la pelota para adecuar esta zona, y mientras, el aspecto es de dejadez y abandono.

Denuncias

El conflicto ha escalado hasta la presentación de sendas denuncias a la Policía Nacional y a la Policía Local en las que Moreno expuso algunos de los sucesos violentos que ha sufrido. Moreno destaca que le han tirado huevos a su ventana y una de las personas sin hogar le ha amenazado con "rajarle el cuello". Moreno asegura que la situación ha empeorado con el tiempo y teme que se recrudezca aún más. "Es una desgracia", opina.

"Queremos que puedan tener un lugar adecuado donde dormir, comer y asearse", exponen los vecinos

"Hay uno que es muy peligroso, porque es más agresivo, se pone a hablar en alto, a saltar, insultar y no sé por qué la ha cogido con nosotros", cuenta. Moreno detalla que tanto él como otras personas que viven frente a la plaza ni siquiera salen del balcón para evitar enfrentamientos desde que las personas conflictivas se acercan sobre las 20:00 horas y permanecen hasta las 07:00 horas. Alrededor de cuatro personas pernoctan en el lugar, aunque Moreno precisa que a lo largo de la noche suelen juntarse más.

Alternativa habitacional

En un escrito, que tienen previsto dirigir al Consistorio capitalino, los firmantes exigen que el área de Bienestar Social ofrezca una alternativa habitacional a las personas sin hogar en los centros alojativos municipales, para que la plaza vuelva a ser un espacio de convivencia. "Queremos que puedan tener un lugar adecuado donde dormir, comer y asearse, y no, en modo alguno, en la Plaza Gabriel Megías Pombo", piden. La concejalía no ha respondido a este periódico tras ser preguntados si han ofrecido algún tipo de asistencia a las personas sin hogar de la plaza.

En el documento los vecinos han escrito una lista de propuestas para recuperar la plaza. Lo más importante es la demolición del banco, donde pernoctan las personas, que al ser más largo de lo habitual consideran que favorece a que acudan a la zona a dormir. De esta forma, solicitan que sea sustituido por varios bancos más pequeños y sin respaldar para evitar las pernoctaciones. Asimismo, solicitan la eliminación de la roca volcánica de los parterres con el objetivo de pavimentar la zona, y así evitar la basura y malos olores. Por último, consideran que es esencial mediar con las personas sin hogar para distribuirlas en centros nocturnos.