La jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria dimite tras recurrir el acuerdo horario del cuerpo

La jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Delia Martín Mederos, ha presentado este lunes su renuncia al cargo. La decisión, que se hará efectiva próximamente, pone fin a una etapa iniciada en 2019 y llega apenas unos días después de que se conociera que la máxima responsable del cuerpo ha llevado a la jurisdicción contencioso-administrativa la instrucción general de horarios aprobada por el Ayuntamiento para el periodo 2026-2029.

La salida de Martín Mederos llega en plena resaca de un conflicto interno que había colocado a la Jefatura en una posición singular, la de una responsable policial recurriendo un acuerdo municipal negociado por las concejalías de Seguridad y Recursos Humanos con la representación de la plantilla. El expediente horario, presentado en diciembre como una herramienta para reorganizar el servicio, mejorar la conciliación de los agentes y reforzar la capacidad operativa de la Policía Local, acabó convertido en un nuevo frente de tensión entre la dirección del cuerpo, el Ayuntamiento y los sindicatos.

La jefa de la Policía Local deja el cargo tras seis años

El Consistorio comunicó la renuncia sin vincularla de forma expresa con el procedimiento judicial abierto. En una nota institucional, el Ayuntamiento agradeció a Carmen Delia Martín los servicios prestados durante su etapa al frente de la Policía Local y destacó «su dedicación, profesionalidad y compromiso con la seguridad ciudadana y la movilidad». También subrayó que su trabajo ha contribuido «de manera significativa al fortalecimiento de la Policía Local y a la mejora de la convivencia en el municipio».

El conflicto por los horarios de la Policía Local

La renuncia se produce después de que Martín Mederos impugnara la resolución aprobada a finales del año pasado por la Dirección General de Recursos Humanos sobre la organización horaria de la Policía Local. La instrucción afecta al marco de trabajo del cuerpo para los próximos cuatro años y fue defendida por el gobierno municipal como resultado de una negociación con las secciones sindicales, tras un largo periodo de conflictividad.

La relevancia del recurso de Martín Mederos no solo radicaba en su contenido, aún pendiente de análisis completo por las partes, sino en quién lo presentaba. Lo esperable es que de llegar algún recurso, fuera de un sindicato o de algún agente a título individual, pero no fue el caso: se trata de una demanda promovida por la propia jefa contra un acuerdo impulsado desde el Ayuntamiento del que depende orgánicamente el cuerpo.

Una instrucción horaria llevada a los tribunales

La instrucción horaria había sido concebida como una pieza de estabilización interna después de meses de fricción. La pasada semana, cuando se conoció la demanda, el Ayuntamiento evitó entrar en el fondo de la impugnación. La respuesta oficial fue prudente y se limitó a señalar que las dudas e interpretaciones sobre los horarios «se van a tratar donde corresponde, en la mesa de seguimiento». El Consistorio añadió entonces que el marco general del acuerdo «no está en cuestión» y que las discrepancias se ceñían a cuestiones puntuales sobre la organización de determinadas unidades o sobre el disfrute de algunas compensaciones.

Sorpresa sindical por la demanda de Carmen Delia Martín

Las secciones sindicales recibieron la impugnación con sorpresa y malestar. Desde Csif, su delegado Javier Pascua sostuvo que la actuación judicial evidenciaba «la falta de sintonía existente entre la administración, las secciones sindicales y la jefa del cuerpo». El sindicato interpretó el recurso como «un jarro de agua fría» después de una negociación que, según su versión, había permitido cerrar un acuerdo con la Administración.

Uspb fue incluso más explícito. Su portavoz, Víctor García, afirmó que «el que una jefa de la Policía Local se dedique a hacer reclamaciones sobre temas aprobados en una negociación colectiva no tiene precedente». La organización se personó en la causa y defendió que el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento era «un buen acuerdo».

Una crisis interna abierta desde enero

El conflicto por los horarios se sumó a un deterioro de las relaciones internas. En enero, todas las secciones sindicales con representación en la Policía Local solicitaron el «cese inmediato» de Carmen Delia Martín Mederos, alegando «pérdida manifiesta de confianza» y una aplicación que consideraban «irregular, arbitraria y discriminatoria» de acuerdos de productividad. El Ayuntamiento respaldó entonces su gestión.