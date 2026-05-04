El bocadillo de Las Palmas de Gran Canaria que compite por ser el mejor de España
El establecimiento de la capital grancanaria buscan alzarse con el título
El III Campeonato de España de Bocata decide hoy, 4 de mayo, al bocadillo que se alza con el título. En esta edición han participado 10 locales de las Islas Canarias con la mirada puesta tanto en el título nacional como autonómico, pero solo dos establecimientos han conseguido hacerse un hueco en la gran final.
Las Islas Canarias presentes entre los mejores
Tras una fase previa que ha movilizado a más de 112.000 votantes, un total de 15 bocadillos han conseguido clasificarse para la final. Entre ellos, en la isla de Gran Canaria el establecimiento Oh My Boc es quien se postula para alzarse con el reconocimiento, mientras que el Tenerife, la Cafetería Los Majuelos es quien quiere alzarse con el título.
Ambos establecimientos competirán junto a otras comunidades autónomas para conseguir el objetivo, ser el mejor bocadillo de España 2026
Ingredientes
La gran final tendrá lugar en las cocinas de El Puerto del Escondite, ubicado dentro de la Ciudad Financiera del Grupo Santander, en Madrid. Un lugar para disfrutar de un momento decisivo "rodeado de naturaleza y junto a un tranquilo pantalán".
Oh my Boc se presenta con un bocadillo con pan de chapata, contramuslo de pollo con especias, romero, alioli casero, cebolla caramelizada y queso cheddar.
El jurado
La gran final del III Campeonato de España de Bocata contará con un jurado de primer nivel, formado por algunos de los nombres más reconocidos de la gastronomía nacional y periodistas gastronómicos. Entre los expertos que decidirán al ganador se encuentran chefs con Estrella Michelin como Julián Mármol (Yugo The Bunker) y Óscar Velasco (VelascoAbellá), a los que se suman figuras destacadas como Sacha Hormaechea y Pipo Paniceres, del Grupo Paraguas.
La elección se realizará mediante una cata a ciegas, en las que se evaluaran aspectos clave como la calidad del pan, la combinación del relleno, la presentación y el sabor. El bocadillo que más impresione y cumplan con los requisitos será el elegido como el Mejor Bocata de España 2026.
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