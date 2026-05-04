Las Palmas de Gran Canaria invita a los vecinos a repensar el futuro de este parque en Lomo Los Frailes

La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria organiza un encuentro con la ciudadanía el próximo jueves, 7 de mayo, a las 17:30 horas, para repensar el Parque El Canario, en Lomo Los Frailes. El espacio, situado junto al CEIP Alfredo Kraus y muy próximo al campo de fútbol Juan Guedes, tiene 30.400 metros cuadrados de zona abierta y está estructurado en caminos de tierra y zonas arboladas separadas por pequeños muros con más de 100 palmeras y 250 árboles. La zona, además, cuenta con unas privilegiadas vistas al Barranco Jacomar.

Mapa del Parque El Canario.

Desarrollo comunitario

Mejorar el Parque El Canario es una de las peticiones que los vecinos del barrio han puesto sobre la mesa de Parques y Jardines a través del proyecto 'Plántate por tu barrio', una iniciativa de desarrollo comunitario que busca fomentar el cuidado de las áreas verdes de mano de la ciudadanía y que lleva meses trabajando en Lomo Los Frailes y Escaleritas, así como arrancó antes en Schamann y Cruz de Piedra.

Vista de pájaro del parque El Canario. / LPR

"Sabemos que el Parque El Canario es un espacio con mucho potencial y con un importante margen de mejora. Instalar juegos infantiles o aparatos más deportivos, dedicar un espacio específico para perros o hacer un área de disfrute con merenderos son decisiones que podemos tomar junto a la ciudadanía y para eso queremos escucharles", destacó Gemma Martínez Soliño, concejala de Parques y Jardines.

Al encuentro se ha invitado a entidades sociales y vecinales de Lomo Los Frailes y Tamaraceite, así como a la comunidad educativa del CEIP Alfredro Kraus, especial interesada en las mejoras del entorno.