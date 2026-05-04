El PP reclama calcular el coste de parar la Metroguagua antes de decidir su futuro

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reclamado que se calcule el coste real de paralizar la Metroguagua antes de tomar una decisión sobre el futuro del proyecto. La portavoz municipal, Jimena Delgado, vinculó esta petición a la devolución de una subvención de 2023 que, según indicó, el Gobierno de Canarias reclama al consistorio por no haberse ejecutado la partida prevista para un tramo del sistema de transporte en el Parque Blanco, por un importe de alrededor de un millón de euros.

Delgado se pronunció este lunes después de que trascendiera la petición de reintegro por parte del Ejecutivo autonómico. La portavoz popular sostuvo que el episodio evidencia problemas de gestión en el desarrollo del proyecto y advirtió de la posibilidad de perder fondos públicos asociados a actuaciones que no se han materializado.

Críticas a la gestión municipal del proyecto

En sus declaraciones, la portavoz del PP aseguró que la Metroguagua “ha dejado de ser un proyecto de movilidad” para convertirse, a su juicio, en un símbolo de la incapacidad de gestión del PSOE en la ciudad. También extendió sus críticas a los socios de gobierno municipales, Podemos y Nueva Canarias, al afirmar que el proyecto se encuentra “deteriorado”, sin una planificación efectiva y sin garantías suficientes para los vecinos.

La formación popular defendió que la ciudad necesita un sistema de transporte público de alta capacidad, pero planteó que, antes de seguir comprometiendo inversión, se realice “una auditoría rigurosa” del estado del proyecto. Entre las medidas mencionadas por Delgado figuran la creación de “una oficina técnica única de gestión” y una revisión completa de los tramos pendientes.

Malestar ciudadano y obras prolongadas

Delgado pidió detallar “en qué punto” se encuentra la actuación, qué contratos siguen vigentes, qué compromisos se han asumido y cuáles serían las consecuencias económicas y jurídicas de una reformulación o una eventual cancelación. En ese marco, señaló que su grupo no tomará decisiones “a ciegas” y defendió que se pongan sobre la mesa cifras sobre el coste de continuar frente al coste de detener el proyecto.

La portavoz popular afirmó que la gestión del proyecto ha generado rechazo en parte de la ciudadanía por la prolongación de las obras y los efectos en el entorno urbano. En su argumentación, citó retrasos, sobrecostes y tramos aún sin resolver, además del impacto en vecinos y comercios, y criticó el gasto en campañas vinculadas al proyecto mientras persisten actuaciones pendientes.