Las 131 viviendas de alquiler asequible de Tamaraceite se demoran hasta diciembre

Las 131 viviendas de alquiler asequible en Tamaraceite Sur avanzan a paso lento. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado una modificación del proyecto con una ampliación de plazo de cinco meses. Esto hará que la construcción del inmueble culmine en diciembre, en lugar del próximo mes de junio, como estaba previsto inicialmente. Los retrasos y los parones han sido la tónica en las promociones de vivienda pública que el Consistorio capitalino está desarrollando en este barrio de la periferia.

La actuación arrancó en agosto de 2024, fecha en la que se colocó la primera piedra. A dos meses de finalizar el plazo de ejecución previsto inicialmente -de 22 meses-, la obra permanece todavía en el esqueleto de bloques de hormigón. Según la resolución emitida por Geursa, han tenido que aprobar una serie de modificaciones en el proyecto original para poder solventar una serie de imprevistos que han surgido en el transcurso de los trabajos.

Los técnicos han emitido dos informes solicitando modificaciones. En el primero, piden mejorar la resistencia al fuego en el forjado del sótano, introducir elementos que separen las solanas de las cocinas y la introducción de una arqueta para evitar que el agua de lluvia entre en el garaje. El segundo incluye la instalación de sistemas de ventilación en la caja de escaleras, en los trasteros del Edificio Este y en los cuartos técnicos del Edificio Oeste -las 131 viviendas están distribuidas en dos bloques-.

Otras promociones de vivienda con problemas

Las otras promociones públicas que se están desarrollando en Tamaraceite Sur también tienen problemas. En esta misma zona se está construyendo un complejo de 74 viviendas de alquiler social y otras 36 de alquiler asequible. En el primer caso, hubo un problema de cálculo en la cimentanción y estructura. En el segundo, el Ayuntamiento ha tenido que volver a sacar a concurso la obra ante el sobrecoste que suponían los cambios en el proyecto original.

A la lista de demoras se suman las últimas 76 familias del antiguo patronato de Tamaraceite que todavía no han recibido las llaves de sus viviendas, a pesar de que las obras finalizaron en el último trimestre de 2024. Enrique Melián Marrero es uno de los vecinos que continúa a la espera y teme que el edificio tenga "vicios ocultos" que no se hayan detectado, al haber estado tanto tiempo sin habitar: "Las garantías de todo ya están vencidas".

Los técnicos introducen arquetas para evitar que el agua de lluvia entre en los garajes y mejoras en la ventilación

En Tamaraceite Sur se están construyendo 241 hogares con algún tipo de protección. Así, este barrio capitalino concentra la mayor parte de las promociones públicas que se encuentran en marcha en la ciudad. A las tres promociones citadas se une una cuarta de 68 viviendas, aunque en este caso tan solo se ha excavado la parcela donde irá el futuro edificio.

Estas 131 viviendas de alquiler asequible, según se proyecta en el plan de obra, se dividirán en dos bloques de seis y siete plantas que ocuparán una parcela de 4.522 metros cuadrados. Cada unidad tendrá entre 55 y 76 metros cuadrados de superficie con dos o tres dormitorios. También contarán con 181 plazas de garaje, otras 44 para motos y 131 trasteros, uno por cada vivienda.

Fomento de las zonas comunes

Por su parte, los residentes dispondrán de distintos espacios comunes como un huerto, zonas ajardinadas, una lavandería, oficinas de coworking o un salón social, entre otros. Uno de los objetivos de esta distribución es fomentar las buenas relaciones y la cohesión social de la vecindad que habitará el complejo.

Del mismo modo, se pretende fomentar los valores de sostenibilidad y comunidad mientras se hace frente a la acuciante crisis de vivienda. De hecho, el 30% del espacio estará ocupado por zonas verdes. También la accesibilidad ocupa un punto central en los inmuebles a través de una plataforma que unificará y conectará los edificios con la calle.

La promoción está siendo financiada en un 60% por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El 40% restante procede de los fondos europeos Next Generation a través del Gobierno de España; y el Instituto Canario de la Vivienda, dependiente de Gobierno autonómico. El presupuesto asciende a 22,1 millones de euros.