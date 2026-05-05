El asador de Las Palmas de Gran Canaria que se ha convertido en una parada obligatoria: ideal para los amantes de la carne a la brasa

En el corazón de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra un restaurante que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de una buena carne. Se trata de El Potro Steakhouse, un asador que destaca por ofrecer diferentes cortes de carne de máxima calidad a la brasa.

El restaurante se describe como "el punto de encuentro ideal para los amantes de la buena carne, el sabor intenso y las experiencias gastronómicas inolvidables".

La carne a la brasa es la especialidad

La propuesta del establecimiento gira en torno a la carne a la brasa, preparada en un brasero para que quede al punto perfecto para cada cliente. Además, la carne se sirve cortada en mesa y, quienes quieran, pueden pedir una parrilla en mesa para acabar el punto de la carne al gusto. Las carnes viene acompañadas de papas fritas, pero quienes busquen un plato más equilibrado también pueden pedir verduras.

Todos sus platos se pueden acompañar de una gran selección de vinos, pensados para disfrutar junto a cada bocado.

Entrantes para abrir el apetito

Los clientes pueden disfrutar de diferentes entrantes fríos como tabla de quesos canarios, diferentes tipos de ensaladas o carpaccio de vaca gallega premium o pulpo, entre otros. Pero también ofrecen una serie de entrantes calientes que conquistan a los clientes como las croquetas de jamón ibérico o pollo asado, los huevos rotos con chistorra y gambas, los champiñones rellenos de jamón ibérico, puerro y bechamel.

Como broche final, la torrija, el timbal de dulce de leche o la tarta de queso al horno son alguno de los imprescindibles para los amantes del dulce.

Horario y ubicación

El Potro Steakhouse se encuentra en la calle Secretario Artiles, 53, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción e los clientes que han visitado el local y han disfrutado de sus elaboraciones.

Abre de lunes a sábado en horario ininterrumpido de 13:30 a 23:00 horas, mientas que los domingos reduce su horario y solo sobre servicio de comidas hasta las 17:00 horas. Martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.