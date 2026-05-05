¿De qué barco es la grúa amarilla gigante que asoma desde el Muelle Santa Catalina?

Cerca de las grandes grúas que protagonizan el skyline del Puerto de Las Palmas emerge desde este lunes otra gigante de color amarillo que pertenece al Skandi Africa, un barco diseñado para la realización de trabajos submarinos a grandes profundidades.

Procedente del puerto francés de Trignac, el llamativo barco está realizando una escala corta en La Luz para llenar sus depósitos con 470 toneladas de gasoil antes de dirigirse al puerto de Luanda, en Angola, donde está realizando trabajos de apoyo a proyectos offshore.

Un buque noruego para trabajos submarinos

El buque tiene una eslora de 161 metros y una manga de 32 metros. Aunque navega con bandera de Bahamas, pertenece a la compañía noruega Dof, que renta sus servicios para la construcción submarina, la realización de inspecciones, reparaciones y mantenimientos, y la instalación de equipos, entre otros trabajos.

Una de las ventajas que ofrece el Skandi Africa es que reúne las condiciones adecuadas para tareas de larga duración gracias a su posicionamiento dinámico de clase 3, que le garantiza la estabilidad incluso cuando las condiciones del mar empeoran.

Grúa de 900 toneladas y trabajos a 3.000 metros

El Skandi Africa se construyó en 2015 en el astillero Vard y ganó el premio 'Ship of the Year', que concede cada año Skiprevyen, una publicación noruega especializada en náutica.

En su cubierta de 2.700 metros cuadrados cuenta con una grúa capaz de elevar 900 toneladas de peso y dotada de un sistema de compensación de movimiento en caso de olas, así como un sistema inclinable para instalar tuberías a 3.000 metros de profundidad.

ROV para operar a grandes profundidades

Además, tiene tres grandes agujeros —llamados moonpools—: uno en el centro para realizar los trabajos y otros dos a los lados, desde donde se despliegan los ROVs, drones submarinos que alcanzan una profundidad de 4.000 metros.

Este barco de apoyo a la industria offshore puede albergar a una tripulación de 140 personas, que se distribuyen en 60 camarotes individuales, 11 de ellos para el personal de alto rango, y 40 camarotes dobles.