No es una calle más: Las Palmas de Gran Canaria asfalta una vía deteriorada por el paso continuo de vehículos pesados
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destina casi 330.000 euros a la repavimentación de la carretera de acceso al antiguo cuartel Manuel Lois
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha formalizado la adjudicación de los trabajos para la repavimentación de la carretera de acceso al antiguo cuartel Manuel Lois, una intervención orientada a mejorar la seguridad vial y la funcionalidad de una vía afectada por el deterioro del firme y el tránsito continuado de vehículos, incluidos pesados.
La actuación ha sido adjudicada a la empresa Surhisa Suárez e Hijos, S.L. por 329.642,22 euros y está financiada a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos.
Asfaltado en más de 11.000 metros cuadrados
El proyecto prevé la renovación de una superficie superior a los 11.000 metros cuadrados mediante el fresado completo del pavimento existente y la posterior extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa. Los trabajos contemplan también el saneo de los tramos más deteriorados, la mejora de elementos de drenaje, la colocación de barreras de seguridad y la reposición de la señalización horizontal.
Plan de Asfaltado 2024–2031
El Consistorio vincula esta intervención a su plan municipal de mejora de la red viaria, centrado en la modernización progresiva de infraestructuras y en el refuerzo de la seguridad en distintos puntos del municipio. En ese marco, el Plan de Asfaltado 2024–2031 plantea la renovación de 474 calles con una inversión prevista de 40 millones de euros, distribuida en los cinco distritos y en las principales zonas industriales.
Actuaciones en distintos barrios
Según el Ayuntamiento, ya se ha asfaltado o se está renovando el firme en más de 105 vías de la ciudad, con actuaciones en zonas como Tomás Morales, Paseo de Chil, Avenida de Ansite, Salto del Negro, Piletas, La Feria, El Pilar, Triana, El Lasso, Vegueta o León y Castillo, entre otras.
En paralelo, el Gobierno municipal señala que ha destinado hasta el momento 8 millones de euros y prevé superar los 10 millones en nuevas actuaciones hasta el próximo año dentro de esta planificación. En la actualidad, se desarrollan trabajos de renovación del asfalto en la Avenida de Escaleritas y en los barrios de Alcaravaneras y Guanarteme.
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