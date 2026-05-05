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La comisión del Carmen de La Isleta renuncia a dos meses de la fiesta

Otra asociación remueve el cronograma de la celebración al presentar su candidatura al cargo, lo que ha retrasado la aprobación del programa de artistas y actos

Inmaculada Medina, Carolina Darias, Héctor Alemán y Alexander Arce, en la procesión marinera de 2025.

Inmaculada Medina, Carolina Darias, Héctor Alemán y Alexander Arce, en la procesión marinera de 2025. / LP/DLP

Gretel Morales Lavandero

Las Palmas de Gran Canaria

Un conflicto abierto se ha cernido sobre las fiestas del Carmen de La Isleta. Tras siete años de trabajo, la hasta ahora comisión de fiestas ha renunciado a organizar la celebración después de que otra asociación presentara su candidatura para el cargo. Ahora, la fiesta que tiene lugar entre el 6 y 25 de julio, no cuenta ni con programa aprobado ni artistas cerrados. "A día de hoy otros años ya estaría todo programado", advierte el ahora expresidente, Alexander Arce.

De esta forma, la asociación Sentir El Carmen ha tomado la decisión de forma "meditada" y motivada por "actuaciones recientes del Ayuntamiento". Arce detalla que el Consistorio capitalino les pidió que ambas asociaciones trabajaran juntas en esta edición de las fiestas, a lo que él mismo se negó por una cuestión de "deslealtad". "Nosotros no trabajamos con gente que va por detrás, que no ha sido clara con el barrio y que no ha hecho pública su intención de coger la fiesta", expone.

Factor decisivo

Arce matiza que no están en contra de que otra asociación asuma la organización de la fiesta, pero rechaza las formas en las que se ha llevado a cabo. "Llevamos trabajando siete años por la fiesta, fuimos reconocidos el año pasado con la Medalla de Oro y los resultados están más que demostrados", lamenta.

El expresidente lamenta que el Ayuntamiento ha actuado de forma "impropia de una administración pública"

Pero, según cuenta el expresidente, el factor decisivo ha sido la falta de gestión que ha provocado este conflicto. Por el momento, el tiempo corre y no hay ninguna contratación sobre el papel. "En la Isla hay un montón de fiestas en verano y si no cerramos ya las orquestas se van a otros lados", prevé. Arce detalla que en ediciones anteriores la propuesta estaba presentada incluso antes de que finalizaran los Carnavales capitalinos. "Por estas fechas el 100% de las fiestas ya estaban cerradas", recuerda. En este sentido, aclara que no quieren llevar a cabo una celebración "de tercera" categoría por hacerlo de forma atropellada.

A pesar de la renuncia la organización no cierra la puerta a regresar en próximas ediciones

Falta de transparencia

Asimismo, considera que desde el gobierno municipal le han faltado el respeto a la asociación. "Nosotros hacemos fiestas grandes y siempre hemos tenido buena relación con el Ayuntamiento, no entendemos qué ha pasado ahora", cuestiona Arce. De hecho, pone sobre la mesa que no se les permitió intervenir en el Pleno municipal alegando que no están inscritos en el Registro de Participación Ciudadana. Y, en cambio, la otra asociación sí pudo. Arce puntualiza que tras solicitar el listado del registro comprobó que tampoco existe "constancia de dicha asociación".

Así las cosas, la excomisión de fiestas lamenta que el problema no solo radica en "una falta de transparencia, sino también una actuación impropia de una administración pública". En los próximos días, Arce asegura que presentarán de forma pública el programa que tenían preparado porque se niegan a que sea utilizado por el Ayuntamiento capitalino.

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A pesar de que los últimos meses le han generado un "cansancio emocional", el expresidente no cierra la puerta a volver a la comisión en otras condiciones. "Nosotros lo único que pedimos es que se nos trate en igualdad de condiciones", expresa.

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