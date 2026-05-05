Crisis en la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria: CC pide a Carolina Darias “dejar de improvisar”

Coalición Canaria (CC) ha reclamado a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que “deje de improvisar” en el área de Seguridad tras la dimisión de la jefa de la Policía Local y la sentencia judicial que anuló el cese del anterior comisario. El portavoz de CC en el Ayuntamiento, David Suárez, sostiene que la ciudad encadena “en los últimos meses” episodios que, a su juicio, evidencian un problema de gestión en un área “sensible”.

Ceses, recursos y renuncias

Suárez afirmó que la seguridad “no puede seguir funcionando a base de parches, ceses, recursos y renuncias”, al considerar que esa situación termina afectando al servicio. En su valoración, vinculó la dimisión comunicada por el Ayuntamiento este lunes con un contexto de tensión interna y con carencias que, según indicó, venían señalando organizaciones sindicales.

La sentencia sobre el anterior comisario

El portavoz nacionalista recordó que la Justicia anuló el cese de Carlos Saavedra Brichis como jefe de la Policía Local al concluir, según expuso, que no existía una prueba mínima de los hechos esgrimidos por el gobierno municipal para justificar aquella destitución. Para CC, ese fallo debió abrir una revisión de la gestión del cuerpo, pero sostiene que la situación ha derivado en nuevos conflictos.

Valoración de la jefa saliente

CC quiso separar la crítica política de la valoración de la profesional que ocupaba la jefatura. Suárez destacó “la trayectoria profesional y los años de servicio público” de Carmen Delia Martín Mederos, cuya petición de cese voluntario fue comunicada por el Consistorio. El edil añadió que no pretende personalizar la crisis y que “no se puede trasladar toda la responsabilidad” a una sola persona.

Reproches a la dirección política

El grupo nacionalista subrayó que sindicatos venían alertando de “carencias de personal”, “falta de medios” y problemas organizativos que afectarían al funcionamiento del servicio. En ese marco, Suárez señaló directamente al concejal Josué Íñiguez como responsable político del área y aseguró que “lo que está fallando es la dirección política”, no los profesionales.

Qué pide CC al Ayuntamiento

Coalición Canaria exigió a la alcaldesa que informe “de manera inmediata” sobre el futuro de la jefatura de la Policía Local, los criterios para designar a la persona que asumirá el mando, las medidas para recomponer la situación interna y el plan para dotar de medios suficientes a los servicios de seguridad y emergencias.

En su balance, Suárez pidió una política de seguridad “seria, estable y con recursos” y reclamó que no se repitan decisiones que, según sostuvo, acaben en los tribunales o alimenten una sensación de falta de respuesta municipal en los barrios de Las Palmas de Gran Canaria.