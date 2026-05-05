Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus barco CanariasSuspensión de las clases por la visita del papaEl mayor alijo de cocaínaPolicía Local LPGCColas kilométricas en la GC-1Callaos en La CícerUD Las PalmasTiempo en Canarias
instagramlinkedin

¿Dónde donar sangre esta semana en Las Palmas de Gran Canaria?

El Servicio Canario de la Salud impulsa una nueva campaña de donación en Las Palmas de Gran Canaria para reforzar las reservas hospitalarias hasta el 8 de mayo

Unidad movil en Siete Palmas

Unidad movil en Siete Palmas

Mar Molina

La donación de sangre vuelve a situarse en el centro de la actualidad sanitaria en Gran Canaria con la puesta en marcha de una nueva campaña en Siete Palmas. La iniciativa, promovida por la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS), busca acercar este gesto solidario a la ciudadanía mediante una unidad móvil instalada en una de las zonas más transitadas de la capital.

Durante toda la semana, residentes y visitantes tendrán la oportunidad de colaborar de forma sencilla, contribuyendo a garantizar el abastecimiento de sangre en los hospitales del archipiélago. Esta acción se enmarca dentro de las campañas periódicas que las autoridades sanitarias desarrollan para mantener niveles adecuados de hemocomponentes, esenciales para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos y urgencias médicas.

La unidad móvil de donación se encuentra operativa desde principios de semana y permanecerá en funcionamiento hasta el viernes 8 de mayo. Está situada en la avenida Pintor Felo Monzón, frente a la entrada principal del Centro Comercial Siete Palmas, un enclave estratégico que facilita el acceso tanto a peatones como a conductores.

El horario de atención se ha establecido en dos franjas amplias para favorecer la participación:

  • Mañanas: de 9:00 a 14:00 horas
  • Tardes: de 16:00 a 21:00 horas

Gracias a este horario extendido, se pretende captar tanto a personas que disponen de tiempo por la mañana como a quienes prefieren acudir tras su jornada laboral.

Noticias relacionadas

Los equipos sanitarios desplazados a esta unidad móvil cuentan con todos los recursos necesarios para realizar extracciones con total seguridad, siguiendo los protocolos habituales del sistema público de salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  2. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  3. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  4. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  5. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  6. Asombro en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por la inesperada aparición de un pulpo manta
  7. “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
  8. Captado en video: un hombre paseando a su perro en la arena de Las Canteras

¿Dónde donar sangre esta semana en Las Palmas de Gran Canaria?

¿Dónde donar sangre esta semana en Las Palmas de Gran Canaria?

Así es el protocolo sanitario que se debe aplicar si el barco con enfermos de hantavirus llega a un puerto canario

Así es el protocolo sanitario que se debe aplicar si el barco con enfermos de hantavirus llega a un puerto canario

Ni el Puerto de Las Palmas, ni el de Santa Cruz: Canarias nunca fue el destino final del viaje que realizaba el Hondius

Ni el Puerto de Las Palmas, ni el de Santa Cruz: Canarias nunca fue el destino final del viaje que realizaba el Hondius

El crucero con hantavirus reabre una vieja memoria en Canarias: el vapor que llegó con 200 enfermos

Dos accidentes provocan colas kilométricas en la GC-1 en sentido a Las Palmas de Gran Canaria: vuelco de un coche y un motorista herido grave

Dos accidentes provocan colas kilométricas en la GC-1 en sentido a Las Palmas de Gran Canaria: vuelco de un coche y un motorista herido grave

"Hemos vivido una nueva etapa Covid": Las escuelas de surf de La Cícer piden una intervención en el litoral para reimpulsar sus negocios

"Hemos vivido una nueva etapa Covid": Las escuelas de surf de La Cícer piden una intervención en el litoral para reimpulsar sus negocios

Parece otra grúa del Puerto de Las Palmas, pero es un buque noruego diseñado para trabajos submarinos extremos

Parece otra grúa del Puerto de Las Palmas, pero es un buque noruego diseñado para trabajos submarinos extremos

El dato que usa el PP para denunciar la situación de la Policía Local tras la dimisión de la jefa: solo 474 plazas cubiertas de 677

El dato que usa el PP para denunciar la situación de la Policía Local tras la dimisión de la jefa: solo 474 plazas cubiertas de 677
Tracking Pixel Contents