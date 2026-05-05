¿Dónde donar sangre esta semana en Las Palmas de Gran Canaria?

La donación de sangre vuelve a situarse en el centro de la actualidad sanitaria en Gran Canaria con la puesta en marcha de una nueva campaña en Siete Palmas. La iniciativa, promovida por la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS), busca acercar este gesto solidario a la ciudadanía mediante una unidad móvil instalada en una de las zonas más transitadas de la capital.

Durante toda la semana, residentes y visitantes tendrán la oportunidad de colaborar de forma sencilla, contribuyendo a garantizar el abastecimiento de sangre en los hospitales del archipiélago. Esta acción se enmarca dentro de las campañas periódicas que las autoridades sanitarias desarrollan para mantener niveles adecuados de hemocomponentes, esenciales para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos y urgencias médicas.

La unidad móvil de donación se encuentra operativa desde principios de semana y permanecerá en funcionamiento hasta el viernes 8 de mayo. Está situada en la avenida Pintor Felo Monzón, frente a la entrada principal del Centro Comercial Siete Palmas, un enclave estratégico que facilita el acceso tanto a peatones como a conductores.

El horario de atención se ha establecido en dos franjas amplias para favorecer la participación:

Mañanas: de 9:00 a 14:00 horas

de 9:00 a 14:00 horas Tardes: de 16:00 a 21:00 horas

Gracias a este horario extendido, se pretende captar tanto a personas que disponen de tiempo por la mañana como a quienes prefieren acudir tras su jornada laboral.

Noticias relacionadas

Los equipos sanitarios desplazados a esta unidad móvil cuentan con todos los recursos necesarios para realizar extracciones con total seguridad, siguiendo los protocolos habituales del sistema público de salud.