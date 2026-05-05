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Rehabilitación de viviendas

Obras en Jinámar y La Isleta: renovación de fachadas y cubiertas, mejora de instalaciones y paneles solares con 6,11 millones de euros

La intervención municipal busca la regeneración de entornos residenciales y la modernización del parque público de vivienda con criterios de sostenibilidad

Una vecina muestra los desperfectos en su edificio de La Isleta

Una vecina muestra los desperfectos en su edificio de La Isleta / Andrés Cruz

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, ha adjudicado nueve lotes de obras para la rehabilitación de vivienda pública en Jinámar y La Isleta por un importe total de 6.112.563,13 euros, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Next Generation EU–.

Los contratos se reparten entre dos proyectos: la rehabilitación de 446 viviendas del complejo residencial Fase III del Polígono de Jinámar, en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, y la mejora de 13 edificios del grupo Sanz Orrio, en el barrio de La Isleta (distrito Isleta-Puerto-Guanarteme). Ambas actuaciones se enmarcan en un convenio suscrito por la alcaldesa Carolina Darias con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Adjudicación y empresas por lotes en Jinámar

El proyecto de Jinámar ha sido adjudicado por un total de 5.127.169,07 euros. El lote 1 corresponde a Urban 2020 SL por 1.208.572,80 euros. Los lotes 2 y 5 se han adjudicado a Construplan Construcciones y Planificación SLU por 1.475.374,47 euros (lote dos: 960.912,52 euros; lote cinco: 514.461,95 euros). Los lotes tres, cuatro y seis han recaído en Gratec SAU por 2.443.221,80 euros (965.444,47; 962.152,57 euros; y 515.624,76 euros, respectivamente).

La actuación se desarrollará en los bloques 1, 2 y 3 y en las torres de la 9 a la 16 del complejo residencial, con intervenciones previstas en fachadas, carpinterías y cubiertas para mejorar la habitabilidad de los 446 hogares.

Uno de los edificios que será rehabilitado en Jinámar

Uno de los edificios que será rehabilitado en Jinámar / La Provincia

Fachadas, carpinterías y cubiertas

Entre los trabajos contemplados figura la sustitución de celosías de fachada y la renovación de la carpintería exterior. También se incluyen tareas de saneado y reparación de paramentos mediante morteros y pintura plástica de alta resistencia, además del tratamiento de grietas con técnicas de cosido mediante grapas de acero galvanizado.

En las cubiertas se aplicará una pintura térmica impermeabilizante a base de agua modificada con poliuretano para mejorar el aislamiento y contribuir a reducir la temperatura interior. El proyecto prevé, además, el refuerzo de pretiles con elementos de hormigón armado, la sustitución de bajantes de saneamiento y la reposición de sumideros y canalones para la recogida de aguas pluviales.

Autoconsumo fotovoltaico y objetivo energético

El plan incorpora la instalación de paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo colectivo con el objetivo de reducir un 30% la demanda de energía primaria no renovable. Los sistemas se ubicarán en cubiertas: en los bloques 1, 2 y 3, sobre nuevas estructuras ligeras; y en el bloque 3 y en las torres 9 a 16, sobre estructuras de lastre de hormigón diseñadas para asegurar estabilidad y una orientación e inclinación adecuadas.

Sanz Orrio en La Isleta: 13 edificios adjudicados

En el grupo Sanz Orrio de La Isleta, la Concejalía ha adjudicado tres lotes para tres bloques que suman 13 edificios en las calles Gijón y en los números pares de Sol y Jerez, por un total de 985.394,06 euros. Los lotes 1 y 3 —bloques de Gijón (números 1, 3, 5, 7 y 9) y de Sol (números 2, 4, 6, 8 y 10)— se han adjudicado a Gratec SAU por 757.657,75 euros. El lote 4 —bloque de Jerez (números 2, 4 y 6)— ha sido adjudicado a Meisur Technological Solutions SL por 227.736,31 euros.

Las obras contemplan la sustitución de antiguos depósitos de agua de fibrocemento por nuevos depósitos de polipropileno, además de la reparación y pintura de fachadas, la impermeabilización de cubiertas y el refuerzo estructural de pretiles.

Deterioro de las viviendas del grupo Sanz Orrio, en La Isleta

Deterioro de las viviendas del grupo Sanz Orrio, en La Isleta / Andrés Cruz

Renovación de instalaciones y placas solares

La intervención incluye la renovación de fontanería y saneamiento mediante la sustitución de bajantes y tuberías para su adaptación a la normativa vigente y la mejora del sistema. También está prevista la instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta, con una previsión de ahorro energético superior al 60% a través del aprovechamiento de energías renovables.

Noticias relacionadas y más

El concejal Mauricio Roque ha vinculado estas actuaciones a la estrategia municipal de regeneración de entornos residenciales y modernización del parque público de vivienda para su adecuación a criterios de sostenibilidad y eficiencia energética promovidos por la Unión Europea.

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