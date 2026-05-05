Obras en Jinámar y La Isleta: renovación de fachadas y cubiertas, mejora de instalaciones y paneles solares con 6,11 millones de euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, ha adjudicado nueve lotes de obras para la rehabilitación de vivienda pública en Jinámar y La Isleta por un importe total de 6.112.563,13 euros, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Next Generation EU–.

Los contratos se reparten entre dos proyectos: la rehabilitación de 446 viviendas del complejo residencial Fase III del Polígono de Jinámar, en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, y la mejora de 13 edificios del grupo Sanz Orrio, en el barrio de La Isleta (distrito Isleta-Puerto-Guanarteme). Ambas actuaciones se enmarcan en un convenio suscrito por la alcaldesa Carolina Darias con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Adjudicación y empresas por lotes en Jinámar

El proyecto de Jinámar ha sido adjudicado por un total de 5.127.169,07 euros. El lote 1 corresponde a Urban 2020 SL por 1.208.572,80 euros. Los lotes 2 y 5 se han adjudicado a Construplan Construcciones y Planificación SLU por 1.475.374,47 euros (lote dos: 960.912,52 euros; lote cinco: 514.461,95 euros). Los lotes tres, cuatro y seis han recaído en Gratec SAU por 2.443.221,80 euros (965.444,47; 962.152,57 euros; y 515.624,76 euros, respectivamente).

La actuación se desarrollará en los bloques 1, 2 y 3 y en las torres de la 9 a la 16 del complejo residencial, con intervenciones previstas en fachadas, carpinterías y cubiertas para mejorar la habitabilidad de los 446 hogares.

Uno de los edificios que será rehabilitado en Jinámar / La Provincia

Fachadas, carpinterías y cubiertas

Entre los trabajos contemplados figura la sustitución de celosías de fachada y la renovación de la carpintería exterior. También se incluyen tareas de saneado y reparación de paramentos mediante morteros y pintura plástica de alta resistencia, además del tratamiento de grietas con técnicas de cosido mediante grapas de acero galvanizado.

En las cubiertas se aplicará una pintura térmica impermeabilizante a base de agua modificada con poliuretano para mejorar el aislamiento y contribuir a reducir la temperatura interior. El proyecto prevé, además, el refuerzo de pretiles con elementos de hormigón armado, la sustitución de bajantes de saneamiento y la reposición de sumideros y canalones para la recogida de aguas pluviales.

Autoconsumo fotovoltaico y objetivo energético

El plan incorpora la instalación de paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo colectivo con el objetivo de reducir un 30% la demanda de energía primaria no renovable. Los sistemas se ubicarán en cubiertas: en los bloques 1, 2 y 3, sobre nuevas estructuras ligeras; y en el bloque 3 y en las torres 9 a 16, sobre estructuras de lastre de hormigón diseñadas para asegurar estabilidad y una orientación e inclinación adecuadas.

Sanz Orrio en La Isleta: 13 edificios adjudicados

En el grupo Sanz Orrio de La Isleta, la Concejalía ha adjudicado tres lotes para tres bloques que suman 13 edificios en las calles Gijón y en los números pares de Sol y Jerez, por un total de 985.394,06 euros. Los lotes 1 y 3 —bloques de Gijón (números 1, 3, 5, 7 y 9) y de Sol (números 2, 4, 6, 8 y 10)— se han adjudicado a Gratec SAU por 757.657,75 euros. El lote 4 —bloque de Jerez (números 2, 4 y 6)— ha sido adjudicado a Meisur Technological Solutions SL por 227.736,31 euros.

Las obras contemplan la sustitución de antiguos depósitos de agua de fibrocemento por nuevos depósitos de polipropileno, además de la reparación y pintura de fachadas, la impermeabilización de cubiertas y el refuerzo estructural de pretiles.

Deterioro de las viviendas del grupo Sanz Orrio, en La Isleta / Andrés Cruz

Renovación de instalaciones y placas solares

La intervención incluye la renovación de fontanería y saneamiento mediante la sustitución de bajantes y tuberías para su adaptación a la normativa vigente y la mejora del sistema. También está prevista la instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta, con una previsión de ahorro energético superior al 60% a través del aprovechamiento de energías renovables.

El concejal Mauricio Roque ha vinculado estas actuaciones a la estrategia municipal de regeneración de entornos residenciales y modernización del parque público de vivienda para su adecuación a criterios de sostenibilidad y eficiencia energética promovidos por la Unión Europea.