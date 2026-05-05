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El dato que usa el PP para denunciar la situación de la Policía Local tras la dimisión de la jefa: solo 474 plazas cubiertas de 677

La dimisión de la jefa del cuerpo policial, Carmen Delia Martín, evidencia una crisis estructural en la seguridad municipal, según el PP.

Valoración de Jimena Delgado sobre la dimisión de Carmen Delia Martín Mederos.

Valoración de Jimena Delgado sobre la dimisión de Carmen Delia Martín Mederos. / La Provincia

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

La jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Delia Martín, presentó su dimisión después de más de seis años al frente del cuerpo, un hecho que, según el Partido Popular (PP), evidencia una crisis estructural en la seguridad municipal de la capital grancanaria.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, considera que la renuncia no constituye un episodio aislado, sino el resultado de una política de seguridad “caótica” durante los últimos 11 años. Delgado criticó la gestión del concejal responsable del área, Josué Íñiguez, y de la alcaldesa Carolina Darias, por permitir el deterioro de los servicios esenciales de la ciudad.

Infracciones penales

Las cifras de 2025 muestran un ligero aumento de las infracciones penales respecto al año anterior, con 19.798 infracciones, frente a 19.606 en 2024. El aumento incluye ocho homicidios consumados, once tentativas de homicidio y 496 robos con violencia e intimidación, un incremento del 9,49%.

Delgado destacó que la sensación de inseguridad se percibe en barrios como Schamann, Arenales y Zona Puerto, donde los vecinos "sufren robos, peleas, ocupación del espacio público, consumo de drogas y una falta evidente de presencia policial”.

Según la Relación de Puestos de Trabajo, de las 677 plazas de la Policía Local solo están cubiertas 474, y existen solo siete inspectores de 13 posibles, junto a la ausencia de subcomisarios. Además, no hay personal suficiente para realizar test de drogas, faltan dispositivos táser y se han registrado retrasos en el pago de horas extraordinarias.

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

El comunicado afirma que el deterioro también afecta al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, que carece de jefe operativo, oficial y suboficiales, dispone de solo tres sargentos de nueve y 16 cabos de 32, según Delgado. La portavoz del PP consideró que el sistema municipal de seguridad y emergencias está debilitado y sostenido únicamente por la profesionalidad de los trabajadores.

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Delgado exigió a la alcaldesa que explique quién asumirá la jefatura de la Policía Local, qué plan existe para cubrir mandos, completar la plantilla, pagar horas extra y mejorar la seguridad en los barrios. La dimisión de Carmen Delia Martín se interpreta como un síntoma del agotamiento del modelo de gestión socialista en la capital, con más delitos graves, menos recursos y agentes desmotivados.

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