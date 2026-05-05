El Puerto despliega sus alas para recordar la época dorada de la pesca en Las Palmas de Gran Canaria

Dos alas y cinco casetas de colores recuerdan la historia de la época dorada de la pesca en el Puerto de Las Palmas en una glorieta junto a la entrada sur del recinto portuario, cerca del Muelle Pesquero, un monumento inspirado en la antigua báscula en la que los pescadores pesaban sus capturas y que por su diseño era conocida como 'La Gaviota'.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas inauguró este martes el Monumento de La Gaviota, un conjunto escultórico diseñado por el arquitecto Richard Gómez, que aprovechó los planos y la documentación existente sobre la infraestructura anterior -que se derruyó en 2023- para realizar el nuevo diseño.

La obra, con más de seis metros de altura costó a las arcas de la institución del Puerto 216.555,40 euros.

Desde 1959 en la entrada de La Luz

Durante más de 60 años, desde 1959, una pequeña construcción conocida como 'La Gaviota' marcó la entrada al Muelle Pesquero, convertida en un punto de referencia para el tránsito constante de flotas que operaban en el puerto. La estructura original fue diseñada en los años 60 por el ingeniero de Caminos José Luis Ramos Mesplé e incorporaba dos alerones sobre una báscula para proteger a los operarios durante el pesaje de capturas en condiciones meteorológicas adversas.

A ambos lados de la instalación se situaban las pesas utilizadas para pesar descargas de flotas internacionales, entre las que se encontraban algunas tan numerosas como la coreana, la japonesa o la rusa, junto a otras nacionalidades.

José Socas, presidente de Fedeport, Antonia Bordón, jefa de Obras del Puerto, Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria, y Richard Gómez, autor de la obra. / La Provincia

Un diseño contemporáneo inspirado en el icono

El diseño de Richard Gómez se compone de dos estructuras formadas por semiarcos que se cruzan entre sí, con una geometría que evoca unas alas extendidas. Para otorgar a esta estructura más complejidad y movimiento estos semiarcos tienen variaciones en ancho y el canto, lo que brinda, además, una mayor ligereza a la obra. El conjunto se completa con varias casetas revestidas con paneles compuestos por láminas de aluminio y un núcleo mineral de alta resistencia, pensadas para aportar contraste visual e integración en el entorno portuario.

Inauguración del monumento 'La Gaviota' / La Provincia

Museo al aire libre

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, señaló que la construcción de este monumento forma parte de un proyecto mucho más amplio que incluye otras esculturas en La Luz para recuperar elementos vinculados a la historia de este puerto y crear un museo al aire libre que pueda ser visitado por la ciudadanía que decida recorrer las calles de este recinto de Las Palmas de Gran Canaria.