El Puerto de Las Palmas asume el reto de ensamblar un innovador prototipo de aerogenerador flotante de eólica marina

El litoral de Gran Canaria es el lugar elegido para la instalación de un innovador prototipo de aerogenerador flotante para la eólica marina que se ensamblará en el Puerto de Las Palmas, un recinto que destaca dentro del sistema portuario español por su alto nivel de cualificación en trabajos y reparaciones navales, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya autorizado su instalación en el banco de ensayos de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan).

Una de las ventajas que ofrece este modelo de aerogenerador, el Wheel, es la posibilidad de instalarse en zonas de calados profundos, por lo que también se podrá alejar de la costa. Este es, precisamente, uno de los retos de la eólica marina y la tecnología que requiere Canarias. Este dispositivo en concreto, estará situado a 2.900 metros del litoral, en un área que cuenta con 90 metros de profundidad, entre Telde y Las Palmas de Gran Canaria.

Canarias como banco de pruebas energético

De esta manera, Canarias refuerza su papel como entorno clave para ensayar tecnologías energéticas avanzadas aprovechando tanto sus características vinculadas al mar y el viento, así como la experiencia de la Plocan y las capacidades de servicios del Puerto de Las Palmas. De hecho, este recinto ya es banco de ensayo de proyectos pilotos relacionados con las energías renovables, como la instalación de una plataforma undimotriz y fotovoltaica flotante del proyecto Renmarinas Las Palmas impulsado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

La instalación de este prototipo en el litoral grancanario permitirá comprobar su viabilidad para, una vez alcanzado el nivel de madurez tecnológico necesario, poder recurrir a este modelo para instalaciones de eólica marina a mayor escala.

Recreación de uno de los aerogeneradores flotantes en alta mar / Esteyco

Un prototipo de seis megavatios

En este caso, se trata de un aerogenerador de seis megavatios, uno más que el modelo Elisa, ensamblado en Arinaga en 2018, el primero «en fondo fijo sin los grandes medios marinos habituales, siendo todavía el único operativo a día de hoy en España y en todo el sur de Europa», asevera Esteyco.

Ahora, «la tecnología Wheel (Wind Hybrid Esteyco Evolution for Low-carbon solutions) resuelve eficientemente los grandes retos a los que se enfrenta el mercado, que se pueden resumir en cómo producir en serie flotadores de manera competitiva, con un proceso industrializado que supere los temidos cuellos de botella que se esperan en la cadena de suministro». Según explica la compañía, se trata de una plataforma flotante tipo «spar evolucionado con el que se consigue una incomparable reducción del tamaño del flotador, del calado en puerto, del material a usar y de la huella de carbono».

Tecnología Wheel y estructura flotante

Por su parte, el prototipo Wheel, cuenta con dos tanques de hormigón, uno superior que otorga flotabilidad y otro que estabiliza la estructura lastrándolo. El tramo torre es de acero, en trípode, conectado mediante tendones a las bases, lo que refuerza su seguridad en alta mar. Ambos modelos son propiedad de la compañía Esteyco.

Las empresas vinculadas al Puerto de Las Palmas que están agrupadas en Fedeport, ya se habían interesado por esta tecnología basada en bloques de hormigón flotante. Hace poco más de un año, una delegación se trasladó al puerto La Nouvelle, en Francia, en el marco del Blue Supply Chain, para conocer, entre otras iniciativas, el proyecto Eolmet, que utiliza también una base de hormigón flotante. Entre las personas trasladadas a este puerto se encontraban representantes de Zamakona, uno de los socios de este proyecto.

Ensamblaje en el Muelle Reina Sofía

El ensamblaje de este aerogenerador se realizará en el Muelle Reina Sofía, donde también se están construyendo los grandes cajones de hormigón con los que se ampliará el dique del puerto de la capital de Fuerteventura. Desde allí será remolcado hasta el lugar definitivo para su ubicación, sin necesidad de utilizar grandes barcos grúas, lo que, por otro lado, supondrá un ahorro del coste en esta fase de los trabajos.

Inversión y financiación europea

La inversión total ronda los 25,6 millones de euros, financiados por los fondos europeos del programa Horizonte Europa en un 65%, mientras que el resto será sufragado por la Plocan y un consorcio industrial formado por Vicinay, Rover, Boskalis, Zamakona, 2B Energy, Bridon, CEMEX, EnBW y Fundación IHC. La resolución del CNMC recoge que las entidades públicas (Plocan y Fundación IHC) cuentan con un 100% de financiación de Europa, lo que supondrá una inversión privada de 8.925.770,37 de euros, repartidos proporcionalmente entre los otros socios, dependiendo de su participación en en presupuesto global del proyecto.

A la espera del concurso de eólica marina

Esta autorización llega mientras Canarias sigue esperando por el concurso de la eólica marina en España, un trámite en el que el Archipiélago ha solicitado que esa primera convocatoria se realice para un solo proyecto frente a la costa de Gran Canaria. Durante los últimos años, las empresas han ido «ganando capacidad, experiencia y autonomía» y están preparadas para «formar parte de una cadena de valor de esta industria», afirmó la gerente del Clúster Marítimo de Canarias y Fedeport, Elba Bueno, durante la reciente celebración de la feria Wind Europe.

No obstante, el retraso está ocasionando que ya haya inversores que habían mostrado su interés por estos proyectos que ya están desistiendo.