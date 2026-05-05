Más recursos y respeto a los acuerdos: los sindicatos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria exigen mejoras tras la dimisión de su jefa

La dimisión de Carmen Martín Mederos como jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria está sacudiendo el cuerpo. Los sindicatos CSIF y USPB solicitan mejoras ante la nueva situación que se ha producido. Solicitan una atención a las carencias de la plantilla mediante un trabajo multidisciplinar entre la jefatura, el Comité de Empresa y el área de Seguridad y Emergencias, así como el respeto a los acuerdos alcanzados y su aplicación. La dimisión llega días después de que la propia jefa recurriera el acuerdo horario.

Desde CSIF se muestran contrarios al comunicado hecho público por el Ayuntamiento capitalino, en el cual subrayaban que el trabajo de Martín Mederos ha contribuido "de manera significativa al fortalecimiento de la Policía Local y a la mejora de la convivencia en el municipio". Para el sindicato, el cuerpo ha ido "en declive" desde su nombramiento inicial en 2019.

Datos vitales para la función policial

“Hemos perdido acceso a datos que eran vitales para la función policial", detallan, "tanto a la bases de datos como al padrón municipal o a requisitorias judiciales. Se ha llegado a normalizar situaciones como pedir una prueba de detección de drogas para un conductor y que no se pueda realizar por no estar habilitado el personal de atestados".

Denuncian que no se les está dando la formación adecuada a los agentes y que durante este tiempo se han incrementado las unidades administrativas, "en detrimento de los policías que están en la calle". CSIF acusó este martes a la ahora exjefa de "transparencia nula", de ahí que solicitaran su cese el pasado mes de enero.

Más recuersos humanos y materiales

En este caso, solicitan a la nueva dirección un análisis previo de las carencias de la plantilla, una apuesta por la modernización y "una necesaria una reestructuración del cuerpo". Además, piden avances mediante un trabajo entre jefatura, sindicatos y área de Seguridad y Emergencias, encabezada por Josué Íñiguez, para solventar los problemas de la plantilla.

Desde USPB, su portavoz, Víctor García, expone que la responsabilidad del jefe de la Policía Local es "compleja" dada la necesidad de recursos humanos y materiales que tiene el cuerpo. "No deja de ser un puesto de libre designación y su nombramiento está vinculado a la alcaldesa", indicó. Exigirán a la nueva jefatura una gestión donde primen los acuerdos y a su aplicación.

El sindicato solicita que se trate al personal "con equidad" y se priorice la organización interna del cuerpo. Además, entre sus demandas piden priorizar la apertura de la galería de tiro -terminada desde el pasado verano-, formación de pistolas taser y software de gestión personal integral, así como el fortalecimiento de los trámites de adquisición de medios con personal técnico.