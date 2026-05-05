Así es el protocolo sanitario que se debe aplicar si el barco con enfermos de hantavirus llega a un puerto canario

La respuesta ante situaciones de alerta sanitaria como la decretada para el MV Hondius a causa de un brote de hantavirus está recogida en el Reglamento Sanitario Internacional, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2005 y actualizado por última vez hace dos años. Esta normativa garantizaría la aplicación de un férreo protocolo sanitario en el Puerto de Las Palmas u otro recinto de Canarias en caso de llegada de un barco en esa situación.

Este documento establece unas pautas cuyo objetivo es «prevenir la propagación internacional de enfermedades, prepararse para esa propagación, protegerse contra ella, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida al riesgo para la salud pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales».

Coordinación entre instituciones

El posible desvío del Hondius a uno de los puertos canarios ha puesto de relieve cómo funciona la coordinación entre instituciones internacionales, nacionales y regionales, así como con las propias autoridades portuarias.

Ante una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad debe aprobar el traslado del barco y asumir, a través de Sanidad Exterior, la coordinación del protocolo. Este procedimiento incluye la entrada en el barco, la valoración de la situación y la decisión sobre el destino de los pasajeros. Solo en el caso de que alguno de ellos fuera derivado a un centro médico u hospitalario de Canarias, la Sanidad del Gobierno regional entraría en la ecuación.

Por su parte, las autoridades portuarias tienen un margen de actuación limitado en situaciones de este tipo, ya que el permiso final de atraque lo concede Capitanía Marítima.

Atención médica y traslado sanitario

El protocolo sanitario vinculado a la llegada de viajeros enfermos establece que los puntos de entrada deben contar con acceso a un servicio médico apropiado, medios de diagnóstico, personal, equipos e instalaciones suficientes para evaluar y atender de forma inmediata a las personas afectadas.

El 'MV Hondius' / Ocean Wide Explorer

Además, debe existir capacidad para realizar el traslado sanitario de los viajeros enfermos a una dependencia médica adecuada, mediante equipos designados y personal capacitado, especialmente cuando puedan portar una infección o contaminación.

Inspección, aislamiento y cuarentena

También se contempla la inspección de la embarcación y, si procede, la desinfección, descontaminación, desinsectación o desratización tanto del buque como de los equipajes o la mercancía que transporte.

Si a bordo se detectan signos clínicos o pruebas de riesgo, la autoridad competente puede imponer medidas como el aislamiento o la cuarentena.

El Sindicato de los Trabajadores del Puerto de Tenerife solicita garantías para el personal

El Sindicato de los Trabajadores del Puerto de Tenerife (TPT) ha expresado su preocupación por la situación sanitaria a bordo del crucero MV Hondius ante la posibilidad de que el buque termine recalando en puertos de la provincia y reclama garantías inmediatas para la protección del personal portuario y sanitario.

El TPT sostiene que las medidas de aislamiento y la protección física para el personal de tierra deben estar preparadas antes de cualquier atraque. La organización pide EPIs adecuados y protocolos de actuación claros para las labores de muelle y la asistencia que pudiera requerirse, y solicita a la Autoridad Portuaria y a la Consejería de Sanidad una «comunicación fluida y transparente» con los representantes de los trabajadores, incluyendo información actualizada sobre las 170 personas que, según el sindicato, viajan en el buque operado por Oceanwide Expeditions.

Además de la alerta sanitaria, el sindicato aprovecha el caso para denunciar una «carencia estructural» en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, al considerar que la capital necesita una flota de remolcadores de intervención inmediata y equipos de emergencia con base permanente y capacidad de respuesta autónoma. Advierte de que una incidencia técnica o una maniobra urgente, en un contexto de emergencia a bordo, incrementaría el riesgo para la tripulación y para los operarios del muelle si no existen medios especializados. El TPT señala que se mantendrá vigilante y no descarta acciones legales o paros preventivos si entiende que no se garantiza el derecho a la salud del personal.