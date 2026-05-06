Así es el alquiler para vivir a pie de playa en Las Palmas de Gran Canaria: 900 euros por vistas al mar en pleno Santa Catalina

Para aquellos amantes del mar, vivir a escasos metros del océano en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria es una realidad. En la zona de Santa Catalina, uno de los enclaves más demandados de la capital, se encuentra un piso que destaca por sus vistas al horizonte, su proximidad a la playa y su entorno marcado por la vida urbana y el atractivo turístico.

¿Qué ventajas ofrece la vivienda?

El apartamento destaca, en primer lugar, por su ubicación estratégica en plena zona peatonal de Santa Catalina, que permite disfrutar de un entorno tranquilo, sin apenas ruido ni tráfico, algo poco habitual en una de las áreas más demandadas de la capital.

Además, el interior de la vivienda ha sido reformada de forma íntegra, con un diseño pensado para la comodidad y el descanso. Cuenta con un dormitorio con armarios empotrados para ganar espacio, una cocina independiente totalmente equipada, un salón-comedor con buena iluminación y un baño adaptado con las últimas modernidades y de acabados actuales.

Vistas del salón principal / Idealista

Asimismo, incluye inmobiliario y electrodomésticos nuevos, garantizando una experiencia de estreno desde el primer día. Por último, su excelente conexión con el transporte público, con paradas de guagua y taxi a pocos metros, completa una oferta ideal para quienes buscan calidad de vida junto al mar sin renunciar a la comodidad urbana.

¿Los gastos de comunidad se encuentran incluidos?

Sí, uno de los puntos más atractivos de esta vivienda es que los gastos de comunidad ya están incluidos en el precio del alquiler. Esto supone una ventaja importante para el inquilino, ya que permite conocer desde el primer momento el coste real mensual sin tener que hacer frente a pagos adicionales imprevistos.

De esta forma, se simplifica la gestión económica del día a día y se evitan sorpresas a final de mes, algo especialmente valorado en zonas con alta demanda como Santa Catalina. Además, este tipo de condiciones refuerzan la sensación de comodidad y estabilidad, al tratarse de un alquiler más transparente y fácil de gestionar.

Vistas del dormitorio / Idealista

Este apartamento reúne todos los elementos para quienes buscan algo más que un simple alquiler: ubicación privilegiada, vistas al mar, tranquilidad y una vivienda lista para entrar a vivir. Una combinación cada vez más difícil de encontrar en zonas tan demandadas como Santa Catalina. Una oportunidad para disfrutar del día a día frente al océano, con todas las comodidades y sin renunciar a la vida urbana.