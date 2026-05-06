El equipo ‘Argumentum’ del IES Pérez Galdós se impone en la final de la Liga Insular de Debate celebrada en el Cabildo de Gran Canaria

El equipo ‘Argumentum’ del IES Pérez Galdós se ha proclamado vencedor de la VI Liga Insular de Debate del Cabildo de Gran Canaria, organizada por la Consejería de Educación y Juventud en el marco del programa GrancaEduca. La final se celebró este miércoles por la mañana en el Salón de Plenos del Cabildo de Gran Canaria, donde el conjunto ganador se impuso al equipo ‘Atis Tirma’ del IES La Minilla.

A las semifinales de esta edición también llegaron los equipos ‘Veritas’ del Colegio Arenas y ‘Teresiano 1’ del Colegio Teresiano, que completaron el cuadro de los cuatro mejores tras las rondas clasificatorias del torneo.

En total participaron 24 equipos, que defendieron posiciones a favor y en contra de la pregunta planteada este año: si la conectividad digital fortalece o no las relaciones personales. El formato exige que el alumnado prepare argumentos en ambos sentidos, que se valoran por un jurado en función de la claridad expositiva y la calidad de las ideas.

Antonio Morales y Olaia Morán con los equipos finalistas y semifinalistas. / LP/DLP

La Liga Insular de Debate está dirigida a estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de centros educativos de Gran Canaria, y se estructura como una competición entre equipos y centros en torno a un asunto de actualidad.

Respaldo institucional y énfasis en pensamiento crítico

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la consejera de Educación y Juventud, Olaia Morán, asistieron a la final y trasladaron su felicitación a los centros participantes. En sus intervenciones subrayaron la importancia del pensamiento crítico y del debate respetuoso como herramientas vinculadas a la convivencia y a la participación democrática.

Los cuatro equipos mejor clasificados, junto al profesorado responsable, obtienen como premio un viaje dentro del programa de la Consejería ‘Conoce tus Parlamentos’, con gastos cubiertos e itinerario programado para acercar al alumnado a instituciones de representación en distintos ámbitos. Según la organización, el primer equipo clasificado viajará a Bruselas para conocer el Parlamento Europeo; el segundo se desplazará a Madrid para visitar el Congreso de los Diputados y el Senado; y los dos equipos semifinalistas irán a Santa Cruz de Tenerife para recorrer el Parlamento de Canarias.

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Las distintas rondas clasificatorias se desarrollaron durante el mes de abril en el Espacio Cultural ‘Jesús Arencibia’, con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Concejalía de Cultura.