Bomberos y el Puerto de Las Palmas refuerzan su seguridad acuática con nuevo equipamiento

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas han presentado este miércoles el nuevo equipamiento de seguridad acuática del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Seis) – Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, en un acto en el que han estado presentes el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez; el director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Francisco Trujillo; la directora general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento capitalino, Rosa Rodríguez; y el jefe del Departamento de Protección y Seguridad de Instalaciones Portuaria de la Autoridad Portuaria, José Fermín Ramírez.

Este material ha sido entregado por la Autoridad Portuaria en el marco del convenio de colaboración que mantienen ambas administraciones, renovado el pasado mes de octubre hasta 2029, y que contempla una aportación anual de 300.000 euros destinada tanto a la formación especializada del personal como a la mejora continua de los medios materiales del servicio.

Equipos de protección individual

Gracias a este acuerdo, el cuerpo de Bomberos ha incorporado 70 nuevos equipos de protección individual para intervenciones en el medio acuático. El equipamiento incluye trajes de buceo, cascos, gafas y tubos, guantes, chalecos de rescate, escarpines, aletas, navajas corta cabos y linternas, con una inversión aproximada de 102.400 euros.

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, ha destacado que “el Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria ha venido reforzando sus capacidades operativas en los últimos años, con una inversión superior a 1.200.000 euros en dotaciones”, y ha subrayado “la importancia de esta coordinación para garantizar una respuesta eficaz ante emergencias tanto dentro del puerto como en el conjunto del municipio”.

Mejorar las intervenciones en el litoral

Íñiguez ha señalado que “el nuevo equipamiento de rescate acuático permite mejorar la intervención de los efectivos en el litoral y en entornos portuarios, al tiempo que refuerza la seguridad de la ciudadanía”, y ha puesto en valor que “estos medios no solo dan servicio al Puerto de Las Palmas, sino que amplían la capacidad de actuación en todo el frente costero y en las intervenciones habituales que desarrolla el servicio”.

Por su parte, el director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Francisco Trujillo, ha resaltado el compromiso de la Autoridad Portuaria de invertir en seguridad y equipar al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria con todos los medios necesarios para realizar su trabajo en condiciones de seguridad cuando sean requeridos ante una emergencia.

Ayuntamiento y Autoridad Portuaria presentan 70 nuevos equipos de protección acuática para Bomberos / LP/DLP

“Esta actuación permite reforzar de manera directa la capacidad de respuesta ante emergencias marítimas y portuarias y dotar a los equipos de intervención de medios modernos, operativos y adecuados a los riesgos actuales. Nuestro compromiso con el Seis es firme y ya hemos renovado la prórroga del convenio con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por otros cuatro años más, prórroga que entró en vigor en noviembre de 2025”, ha apuntado Trujillo.

Uso en diversos tipos de rescates

Este nuevo equipamiento permite reforzar la seguridad y la operatividad del servicio en intervenciones en el medio acuático y en entornos complejos. Su uso abarca rescates en el litoral, especialmente en zonas rocosas o de difícil acceso, donde el oleaje exige protección frente a impactos, aislamiento térmico y flotabilidad controlada, así como intervenciones con personas arrastradas por corrientes o en riesgo de ahogamiento.

Asimismo, resulta clave en intervenciones en barrancos y zonas inundadas durante episodios de lluvias intensas, donde facilita actuar en corrientes de agua, localizar personas o vehículos y realizar maniobras de aseguramiento y extracción en condiciones de baja visibilidad.

El material también tiene aplicación en rescates subacuáticos o semisumergidos, como la búsqueda de personas o la inspección de infraestructuras, así como en entornos industriales o portuarios, donde permite intervenir en la superficie del agua, apoyar incidentes con embarcaciones o actuar en zonas con riesgo de caída al agua.

Refuerzo sostenido de medios

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha continuado durante este mandato reforzando los medios del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Hace dos años, en el marco de este mismo convenio con la Autoridad Portuaria, se incorporaron 135 equipos de respiración autónoma.

En el ámbito del parque móvil, desde el pasado año se han destinado 2,5 millones de euros a la incorporación de seis nuevos vehículos, con tres camiones de primera salida y un vehículo de mando. Además, está prevista para este año la llegada de una nueva autobomba y ya se ha adjudicado la construcción de un camión bomba rural ligera.

A estas actuaciones se suma la incorporación, el pasado año, de nuevo material de excarcelación para intervenciones en accidentes de tráfico, con una inversión cercana a los 580.000 euros, así como equipos de protección individual, con más de 2.000 prendas y complementos por un importe próximo a los 700.000 euros. En conjunto, se han destinado más de 1,3 millones de euros en equipamientos, una línea de trabajo que ha tenido continuidad con la incorporación del material presentado este miércoles.