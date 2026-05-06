El Carmen de La Isleta sigue adelante pese a la renuncia de la comisión de fiestas

Las fiestas del Carmen de La Isleta están a la vuelta de la esquina y, a tan solo dos meses de su celebración, no hay artistas cerrados ni programa aprobado. Este martes, la comisión de fiestas renunció a sus funciones después de que otra asociación mostrara interés en formar parte de la organización. Este conflicto ha generado preocupación sobre cómo se desarrollará la fiesta ante la premura por cerrar todos flecos. Tras ser preguntados por esta situación, el Ayuntamiento capitalino aseguró que seguirá colaborando para "garantizar el desarrollo" de la celebración. Desde el Consistorio exponen que contarán con la "implicación de la asociación Corazón de La Isleta", porque ya había trasladado previamente su "voluntad de colaborar en la organización de las fiestas".

La asociación Sentir El Carmen, que ha renunciado, criticó el trato, a su parecer, injusto que han recibido por parte del gobierno municipal. "El Ayuntamiento ha actuado de una forma impropia para una administración pública", lamentaron en un comunicado. El expresidente, Alexander Arce, explicó a este periódico que tras conocer que otra entidad quería formar parte de la comisión, el Ayuntamiento pidió un programa de actividades para cada una de las asociaciones.

La nueva asociación surgió con el objetivo de cubrir las necesidades culturales del barrio portuario

De esta forma, se da la curiosa circunstancia de que, en comparación con otros años, ya hay dos programas elaborados para esta edición. A excepción de que, por el momento, ninguno está aprobado. En este sentido, Arce apuntó que los retrasos fueron la principal razón para dejar el cargo, ya que el expresidente aseguró que la comisión saliente se niega a ofrecer una fiesta de baja categoría por falta de tiempo.

Nueva asociación

El Corazón de La Isleta es una asociación nacida en marzo para ofrecer a los isleteros un programa cultural más amplio del existente en el barrio. En este sentido, el equipo directivo valoró que había "demandas no cubiertas". La primera actividad que programaron fue una excursión por los municipios de Telde y Valleseco, pero también han llevado a cabo cursos para mayores sobre competencias digitales o clases deportivas como zumba, pilates o mantenimiento físico.

Las fiestas, que comienzan el 6 de julio y finalizan el 25, son una de las más importantes de la capital por su arraigo histórico y social. Desde hace más de un siglo se venera en La Isleta a la patrona de los pescadores a través de un programa con actos religiosos y paganos. Entre los eventos más importantes se encuentran las procesiones de la Aurora, la Marítima y la Terrestre, a las que acuden cientos de fieles. Asimismo, todos los años hay conciertos, romerías y verbenas, que mueven a mucha población tanto del barrio como de fuera del núcleo urbano e incluso de la ciudad.